Překrytí reklam, loga Ligy mistrů i zrušení sektorizace. Slavie se připravuje na zápas s Kluží

Na rozhodující zápas o Ligu mistrů mezi Slavií a Kluží se nepřipravují jen fotbalisté. Mnohem víc času než oni stráví v pražském Edenu ostatní lidé z klubu. I samotný stadion je totiž potřeba nachystat, na utkání posledního předkola už totiž platí skoro stejná pravidla jako na zápasy hlavní části slavné soutěže. Praha 20:23 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávista Tomáš Souček trénuje na stadionu připraveném na zápas Kluží | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Sem tam ještě tady z tribuny zaslechnete nějaké ty rány nebo uvidíte partu chlapíků tahat jakési kabely, ale logo Ligy mistrů - míč s hvězdičkami - už je skoro všude, jen v rozích stadionu zpod něj ještě vykukuje pár letopočtů, které připomínají roky, kdy slávisté získali titul nebo domácí pohár.

Slavie se připravuje na zápas Ligy mistrů s Kluží.

„Bavíme se zhruba ve dvě hodiny odpoledne. Před pátou hodinou začíná trénink a do té doby bude všechno tak, jak má být. To znamená už jenom v barvách Ligy mistrů. Ten stav koncový má být takový, že v podstatě všechno na stadionu – z venku, zevnitř a v blízkém okolí stadionu – by mělo být zcela prosto jakýchkoliv reklamních vzkazů všech marketingových partnerů, kteří nemají cokoliv společného s Ligou mistrů,“ vysvětloval Radiožurnálu generální sekretář Slavie Jiří Vrba, takže i loga firem, které sídlí přímo na stadionu, budou muset zmizet.

Na úpravách stadionu se pracuje od pondělního rána, dbá se i na úplné detaily. Slávističtí pořadatelé ještě například budou muset vzít do rukou stopky a změřit, za jak dlouho přijdou hráči ze šaten na hřiště.

„Doba nástupu na hřiště se samozřejmě zkouší s figuranty, kteří tam nastoupí, jako kdyby byli normální hráči. Vyzkouší se délka nástupu, jak dlouho to trvá, než zaujmou pozice na hřišti, podle toho se vybere délka té Walk on music, to znamená takové té znělky, která doprovází hráče z šaten na hřiště, než začne hrát slavná znělka Ligy mistrů. Všechno je dopředu vyzkoušené, nenechává se nic na náhodu. Takže i kdyby šel dneska někdo kolem Edenu a slyšel, že se tady ozývá znělka Ligy mistrů, tak je to právě ta generální zkouška nástupu. Pravá znělka se rozezní až zítra pět minut před devátou hodinou,“ dodal Vrba.

Zrušená sektorizace stadionu

Slavia na středeční odvetu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů proti Kluži, v níž budou Pražané usilovat o postup do základní skupiny, zmírnila některá bezpečnostní opatření, která zavedla po výtržnostech v ligovém utkání s Olomoucí. Vedení klubu na nadcházející zápas zrušilo především dočasnou sektorizaci stadionu, tedy rozdělení arény do několika neprůchodných částí.

Slavia zavedla opatření po opakujících se výtržnostech, které vyvrcholily na začátku ligy s Olomoucí vhozením světlic do sektoru pro příznivce hostů a následným uzavřením hlediště pro zápas s Libercem.

Novinky vstoupily v platnost při víkendovém duelu s Bohemians 1905 a některé frakce ze severní tribuny, kde sídlí kotel, proti nim protestovaly a nefandily. Tradiční děkovačka s hráči po utkání neproběhla za brankou jako obvykle, ale u východní tribuny.

Nejradikálnějším příznivcům se nelíbila především dočasná sektorizace stadionu, která má platit do 10. září, kdy bude aréna kompletně vybavena novými technologiemi a kamerovým systémem. Proti Bohemians navíc klub zakázal choreografii, neboť pod plachtou se při utkání s Olomoucí schovali a převlékli chuligáni, kteří naházeli světlice do sektoru hostů.

Podmínky tribuny

Nespokojené frakce ze severní tribuny slíbily, že proti Kluži budou fandit jako obvykle, pokud klub zruší sektorizaci a zpřístupní jim sklad s bubny, vlajkami a aparaturou. Na jiných ligových stadionech je přitom zcela běžné, že se mezi některými částmi nedá procházet.

„Vzhledem k mimořádnosti utkání rozhodlo představenstvo zrušit pro zápas s Kluží sektorizaci stadionu a některá další omezující opatření. Důvodem zmírnění restrikcí je snaha poděkovat tisícům fanoušků ze všech tribun stadionu, kteří se chovají slušně a klubu nepřetržitě fandí. Velice si toho vážíme a chceme maximálně podpořit fandění v rozsahu srovnatelném s domácími zápasy s Chelsea či Sevillou,“ uvedl klub v prohlášení.

„Děkujeme představitelům tribuny sever za prohlášení, o řadě témat rádi povedeme diskuzi jako dosud. Nelze je ale racionálně projednat do zítra, proto představenstvo přistoupilo k jednostrannému rozhodnutí o zrušení opatření pro zápas s Kluží a nechává na fanouškovských sdruženích, jakým způsobem zítra podpoří klub,“ dodala Slavia.

Vedle toho, aby fanoušci nepoužívali pyrotechniku a nechali volné schody, klub vyzval příznivce, aby po zápase nevstupovali na trávník. „UEFA v podobných situacích přijímá ty nejpřísnější disciplinární postihy, Slavia by téměř jistě hrála příští domácí zápas či dokonce zápasy evropských pohárů bez diváků. Zároveň hrozí poškození čerstvě položeného trávníku a tím mnohamilionové škody,“ dodal klub.

Slavia bude doma s Kluží hájit náskok 1:0 z úvodního venkovního duelu a k druhému postupu do základní skupiny Ligy mistrů jí stačí remíza.

Na vyzdobený a vyprodaný stadion se můžou dostat ve středu večer i posluchači Radiožurnálu nebo čtenáři serveru iROZHLAS.cz prostřednictvím on-line reportáže a přímého přenosu na rozhlasových vlnách.