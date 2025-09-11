Finále Ligy mistrů bude v roce 2027 hostit Madrid. Ženské finále bude poprvé hostit Polsko

Finále fotbalové Ligy mistrů bude v roce 2027 hostit stadion Metropolitano v Madridu, kde hraje Atlético. Evropská unie UEFA o tom rozhodla během čtvrtečního zasedání výkonného výboru v Tiraně. Liga mistryň, tedy ženská obdoba soutěže, vyvrcholí v roce 2027 ve Varšavě. Pro Polsko to bude poprvé, co bude hostit takto významný zápas v ženském fotbale.

Tirana Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

FIFA i UEFA zneužily podle soudního dvora EU svoje dominantní postavení

UEFA ve čtvrtek rozhodla o místě konání Ligy mistrů i Ligy mistryň | Zdroj: Profimedia

UEFA dala aréně Atlétika Madrid přednost před kandidaturou Ázerbájdžánu, jenž propagoval svůj Olympijský stadion v Baku. Estadio Metropolitano byl otevřen v roce 2017 a už o dva roky později hostil své první finále Ligy mistrů, v němž Liverpool porazil 2:0 Tottenham.

Aktuální ročník nejprestižnější evropské klubové soutěže vyvrcholí 30. května v Puskás Aréně v Budapešti.

Evropská fotbalová unie zatím nerozhodla o osudu plánovaných zápasů španělské a italské ligy v zahraničí. Výkonný výbor uvedl, že potřebuje na vynesení verdiktu více času a konzultací se všemi zúčastněnými stranami včetně fanoušků.

Fotbalistky Arsenalu slaví titul v Lize mistryň. Barcelonu porazily 1:0, rozhodla Blacksteniusová

Číst článek

Španělská liga chce v prosinci zorganizovat utkání Villarreal - Barcelona v Miami a Serie A plánuje v únoru odehrát duel AC Milán - Como v australském Perthu. Proti návrhu se postavilo mimo jiné více než 500 fanouškovských skupin, které vyzvaly UEFA i světovou federaci FIFA, aby ligám pořádat zápasy v zahraniční zakázaly.

Rozhodnuto ve čtvrtek bylo i konání Ligy mistryň, tedy totožné soutěže pro ženské kluby. Zde se UEFA rozhodla pro Národní stadion v polské Varšavě, kde se již konalo třeba Mistrovství Evropy v roce 2012, kterou Polsko spolupořádalo s Ukrajinou. Uvedla tak na svých oficiálních stránkách.

Pro Polsko, jehož ženský národní tým se nedávno poprvé probojoval na evropský šampionát, to tak bude poprvé, co bude hostit takto významnou soutěž v ženském fotbale. Finále letošního ročníku bude hostit norská metropole. Titul obhajují fotbalistky Arsenalu. 

Kristina Němcová, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme