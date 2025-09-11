Finále Ligy mistrů bude v roce 2027 hostit Madrid. Ženské finále bude poprvé hostit Polsko
Finále fotbalové Ligy mistrů bude v roce 2027 hostit stadion Metropolitano v Madridu, kde hraje Atlético. Evropská unie UEFA o tom rozhodla během čtvrtečního zasedání výkonného výboru v Tiraně. Liga mistryň, tedy ženská obdoba soutěže, vyvrcholí v roce 2027 ve Varšavě. Pro Polsko to bude poprvé, co bude hostit takto významný zápas v ženském fotbale.
UEFA dala aréně Atlétika Madrid přednost před kandidaturou Ázerbájdžánu, jenž propagoval svůj Olympijský stadion v Baku. Estadio Metropolitano byl otevřen v roce 2017 a už o dva roky později hostil své první finále Ligy mistrů, v němž Liverpool porazil 2:0 Tottenham.
Aktuální ročník nejprestižnější evropské klubové soutěže vyvrcholí 30. května v Puskás Aréně v Budapešti.
Evropská fotbalová unie zatím nerozhodla o osudu plánovaných zápasů španělské a italské ligy v zahraničí. Výkonný výbor uvedl, že potřebuje na vynesení verdiktu více času a konzultací se všemi zúčastněnými stranami včetně fanoušků.
Španělská liga chce v prosinci zorganizovat utkání Villarreal - Barcelona v Miami a Serie A plánuje v únoru odehrát duel AC Milán - Como v australském Perthu. Proti návrhu se postavilo mimo jiné více než 500 fanouškovských skupin, které vyzvaly UEFA i světovou federaci FIFA, aby ligám pořádat zápasy v zahraniční zakázaly.
Rozhodnuto ve čtvrtek bylo i konání Ligy mistryň, tedy totožné soutěže pro ženské kluby. Zde se UEFA rozhodla pro Národní stadion v polské Varšavě, kde se již konalo třeba Mistrovství Evropy v roce 2012, kterou Polsko spolupořádalo s Ukrajinou. Uvedla tak na svých oficiálních stránkách.
Pro Polsko, jehož ženský národní tým se nedávno poprvé probojoval na evropský šampionát, to tak bude poprvé, co bude hostit takto významnou soutěž v ženském fotbale. Finále letošního ročníku bude hostit norská metropole. Titul obhajují fotbalistky Arsenalu.