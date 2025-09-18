Schickův Leverkusen zachraňoval remízu v Kodani v samotném závěru. Bruggy jasně přehráli Monako 4:1
Fotbalisté Bayeru Leverkusen v sestavě s Patrikem Schickem vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů remízou v Kodani 2:2. Porážku odvrátili až díky vlastnímu gólu v nastavení. Bruggy deklasovaly Monako 4:1, o hladké výhře rozhodly už třemi brankami v prvním poločase.
Kodaň prošla třemi předkoly, doma v nich vyhrála všechny tři duely s celkovým skóre 9:0 a ve skupinové fázi sahala po vítězství. Pro nového dánského trenéra Bayeru Hjulmanda začal návrat do vlasti nešťastně. Hrálo se jen devět minut, když nizozemský brankář Flekken lovil míč ze sítě po brejku, který přesně zakončil Švéd Larsson.
Po změně stran měl blízko k vyrovnání Maročan Ben Seghír, jehož střelu zastavila tyč. Schick se dostal ke střele až v 66. minutě a chorvatský brankář Kotarski vytáhl míč nad břevno.
Osm minut před koncem předvedl Španěl Grimaldo svou specialitu a z přímého kopu vyrovnal, ale střídající Brazilec Robert strhl povedenou hlavičkou vedení znovu na stranu domácích. Jenže v nastavení si řecký obránce Chatzidiakos srazil Echeverriho centr do vlastní sítě.
Belgický mistr v posledním předkole deklasoval skotské Rangers celkem devíti góly a střeleckou formu si přenesl i do skupinové fáze. Už v prvním poločase mířilo mezi monacké tyče devět střel a tři skončily v síti.
První velkou šanci přitom měli hosté, ale Akliouche v desáté minutě neproměnil penaltu. Brankář Mignolet jeho pokus vystihl, o osm minut později však musel kvůli zranění třísel hřiště opustit.
Jeho protějšek Köhn dlouho držel čisté konto, ale po půlhodině inkasoval třikrát v rozpětí dvanácti minut. Jako první ho překonal Tresoldi z německé jednadvacítky, který ještě na jaře hrál jen druhou bundesligu.
Pak ho napodobili Nigerijec Onyedika a kapitán Vanaken, který je s 51 zápasy rekordmanem Brugg v Lize mistrů. Zásluhou Diakhona vedli domácí už 4:0 a v té chvíli srovnali v čele neúplné tabulky krok s Paris St. Germain. Hosté zmírnili porážku až v nastavení. Trefil se Fati, který je v Monaku na hostování z Barcelony.
Fotbalová Liga mistrů, 1. kolo:
FC Kodaň - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Branky: 9. Larsson, 87. Robert - 82. Grimaldo, 90.+1 vlastní Chatzidiakos. Rozhodčí: Aghajev (Ázer.).
FC Bruggy - Monako 4:1 (3:0)
Branky: 32. Tresoldi, 39. Onyedika, 43. Vanaken, 75. Diakhon - 90.+2 Fati. Rozhodčí: Sozza (It.).