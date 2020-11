Prohráli jsme zaslouženě, přiznal Klopp po nezdaru s Bergamem a zkritizoval vedení Premier League

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp po zápase Ligy mistrů s Atalantou Bergamo přiznal, že jeho tým prohrál 0:2 zaslouženě. Reds přitom tři předchozí duely vyhráli se skóre 8:0 a očekávalo se, že si vítězstvím zajistí postup do osmifinále. To kouč Realu Madrid Zinédine Zidane ocenil, že jeho svěřenci odpověděli výhrou 2:0 na hřišti Interu Milán na kritiku španělských médií po nepříliš vydařeném vstupu do sezony. Praha 10:52 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní trenér Liverpoolu Jürgen Klopp a obránce Andrew Robertson. | Foto: David Klein | Zdroj: Reuters

Liverpool v sestavě plné změn inkasoval dvakrát v rozmezí 60. a 64. minuty a před posledními dvěma koly skupiny D má už jen dvoubodový náskok na dvojici Bergamo - Ajax Amsterodam.

„Nebyl to dobrý zápas. Oba týmy toho moc nevytvořily, dokud jsme dvakrát neinkasovali. Zaslouženě jsme v náročném duelu prohráli. Rozhodčí nepřerušoval moc hru a o to je to pro obě strany obtížnější. Bylo to neuvěřitelně intenzivní utkání, v němž potřebujete nějaké přestávky,“ řekl německý kouč po zápase televizní stanici BT Sport.

Klopp nechal ve středu na lavičce například Dioga Jotu, který v Bergamu dal hattrick. Když se jej a další trojici opor Roberta Firmina, Andyho Robertsona a Fabinha chystal poslat na hřiště, vstřelil Josip Iličič gól na 0:1.

„Pro hráče, kteří dlouho nehráli od prvních minut, to bylo náročné. Nenašli jsme bohužel způsob, jak dát gól, tak jsem se rozhodl střídat. A v tom jsme dostali první gól. Měli jsme tam povedené chvíle, ale nevytvořili jsme si skutečné šance. To se může stát i jiným týmům,“ podotkl Klopp.

Naštvalo jej však, že sestavu musel uzpůsobit sobotnímu duelu anglické ligy v Brightonu, který se hraje už krátce po poledni.

„Nařídili nám, abychom šli v sobotu hrát ve 12.30 (anglického času), což je téměř zločin. To nemá nic společného s fotbalem, gratuluji vám. Palec nahoru před mým týmem, nemáme žádná zranění a v sobotu jdeme znovu na věc,“ dodal kouč Liverpoolu ironicky na adresu vedení Premier League.

Real odpověděl na kritiku

Trenér Realu Madrid Zinédine Zidane byl po středečním vítězství 2:0 na hřišti Interu Milán rád, že se jeho tým přiblížil postupu do osmifinále Ligy mistrů. Dvě kola před koncem skupinové fáze je Bílý balet na druhém místě tabulky s tříbodovým náskokem na Šachtar Doněck, s nímž se utká příští úterý v Kyjevě.

Bílý balet uspěl navzdory tomu, že mu kvůli zraněním chyběli kapitán Sergio Ramos a klíčový útočník Karim Benzema.

„Byl to důležitý zápas, dobře jsme se na něj připravili. Věděli jsme, že to bude těžké, ale hráli jsme se správným přístupem. Jsem rád hlavně za hráče, protože jsou často kritizováni, když naše výkony nejsou zrovna skvělé. Ve fotbale ale nemůžete vždy vyhrát, důležité je dát do zápasu pokaždé maximum a my jsme odpověděli na kritiku nejlepším možným způsobem,“ řekl Zidane televizní stanici Sky Sport Italia.

„Chceme vždy hrát krásný fotbal a vyhrát, ale ne vždy to jde. V sobotu proti Villarrealu (1:1) jsme hráli velmi dobře 75 minut, jenže poté jsme dostali gól. Někteří lidé se ale chovali, jako by to byla katastrofa. Takhle fotbal nefunguje. Proto je mi líto Interu, který v prvním zápase v Madridu hrál velmi dobře, ale prohrál. Takový je prostě fotbal,“ uvedl Zidane.

Jeho protějšek Antonio Conte uznal, že po pětibodové ztrátě na Real už jeho tým nejspíš přišel o reálnou šanci na postup do osmifinále Ligy mistrů. Přesto věří, že Inter je příští úterý schopen vyhrát na hřišti lídra skupiny Mönchengladbachu a děním ve skupině B ještě zamíchat.

„Hrát proti velkým klubům, jako je Real Madrid, je vždy těžké. Stala se z něj obtížná hora, na kterou jsme nedokázali vylézt. Myslím, že jsme viděli všichni rozdíl mezi oběma týmy. Nemělo by nás to ale srazit. Musíme být hladoví a pracovití, pak můžeme příští týden vyhrát a myslet minimálně na postup do Evropské ligy,“ řekl Conte.

Někdejší Zidaneho spoluhráč z Juventusu podotkl, že hře Interu ublížilo vyloučení Artura Vidala ve 33. minutě. „Po rychlém gólu z penalty pro nás bylo těžké se vrátit do zápasu. Po červené kartě to pak bylo nemožné. V Madridu jsme si vedli mnohem lépe a byli jsme agresivnější, ale situace z prvního poločasu nám vzaly vítr z plachet,“ doplnil kouč.