‚Ty jsi naše tajná zbraň.‘ Wijnaldum pomohl Liverpoolu dvěma góly k porážce Barcelony

Praha 15:12 8. května 2019

Trent Alexander-Arnold v objetí spoluhráčů po postupu Liverpoolu do finále Ligy mistrů | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Liverpoolu přitom kvůli zranění chyběly dvě velké hvězdy a nejlepší střelci Mohamed Salah s Robertem Firminem. Nastoupit nemohl ani Naby Keita, a tak asi málokdo věřil v senzační obrat.

Velkolepý obrat v Liverpoolu. Reds porazili Barcelonu 4:0 a jsou ve finále Ligy mistrů Číst článek

Mezi optimisty nebyl ani trenér anglického klubu Jürgen Klopp: „Je to hodně speciální. Přiznám se, že jsem tomu před výkopem moc nevěřil, ale hráči do toho dali všechno a vyšlo to. Ukázali jsme velká srdce a pořádnou dávku fotbalového umění. Je neuvěřitelné, jakou má tento tým vnitřní sílu. Jsem pyšný a opravdu šťastný, že máme další šanci dotáhnout to, co se nám loni nepovedlo.“

Německý kouč Klopp měl šťastnou ruku při skládání sestavy. Místo svých zraněných opor poslal do útoku Divocka Origiho, který do té doby v Lize mistrů nikdy nedal gól a teď vstřelil hned dva. A když musel o poločasové přestávce nahradit ze zdravotních důvodů ještě Andrewa Robertsona, vybral Georginia Wijnalduma a právě on zařídil zbývající dvě branky během pouhých dvou minut.

„Abych řekl pravdu, tak před zápasem jsem byl doopravdy naštvaný a zklamaný, že nebudu hrát od začátku. Robertson se ale zranil a trenér o poločase na jeho místo poslal mě se slovy ‚ty jsi naše tajná zbraň‘. Ani jsem nevěděl, že jsem góly stihl v tak rychlém sledu, ale nejdůležitější je, že jsme to otočili,“ popisoval Wijnaldum.

Hodně se mluvilo a mluví hlavně o poslední, rozhodující brance, kterou dal Origi. Padla totiž opravdu nevídaným způsobem. Obrovskou chytrost a vyspělost při ní prokázal teprve dvacetiletý pravý obránce Trent Alexander-Arnold.

Nejdřív sice postavil míč k rozehrání rohového kopu, ale pak od praporku odcházel, aby standardní situaci přenechal jednomu ze spoluhráčů. Jenže v tu chvíli si všiml, že obránci Barcelony v pokutovém území vůbec nedávají pozor, a tak odcentroval sám, přesně našel Origiho a ten pohotově zavěsil pod břevno.

20 years old

2 champions league semi finals

2 assists vs Barcelona

TAKE A BOW TRENT ALEXANDER ARNOLD pic.twitter.com/F7QTprF74y — agent bobby (@agentbobby_) May 7, 2019

Netrvalo to dlouho a tato situace se dočkala spousty reakcí na sociálních stítích. Třeba bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher nazval úterní večer tím nejlepším v dějinách stadionu Anfield Road. Známý glosátor a další bývalý anglický reprezentant Gary Lineker psal na twitteru dokonce o jednom z nejlepších zápasů historie evropského fotbalu. A fanoušci si například utahují z hvězdného útočníka Barcelony Lionela Messiho, který byl tentokrát neviditelný.