Poslední šance pro Liverpool. Porazí Neapol a udrží se v Lize mistrů?

Jako by to ani nebyl ten stejný tým. V anglické lize válí, jako jediný ještě neprohrál a od víkendu vede tabulku, ale v Lize mistrů? Tam Liverpool prohrál už třikrát z pěti pokusů - v Neapoli, Paříži i Bělehradě.

„V Neapoli jsme nehráli dost dobře na to, abychom něco uhráli, v Bělehradě to nebylo o nic lepší. V Paříži byl náš výkon úplně v pohodě, prohrát tam, to se může stát. Ale doma nám to zatím jde. Klukům jsem řekl, že dostaneme to, co si zasloužíme. Jediné, co můžeme dělat, je hrát nejlíp, jak umíme,“ hodnotil výkon týmu kouč Jürgen Klopp.

Podle liverpoolského obránce Virgila van Dijka může být teď jeho tým sebevědomější díky skvělým výsledkům v anglické lize, ale to je tak celé, jinak se to prý nedá moc srovnávat. Zatímco v Premier League můžou fotbalisté případné zaváhání napravovat až do května, v Lize mistrů musí Liverpool zabrat teď, nebo bude mít další šanci až v následující sezóně.

„Jasně, nechcete být v takovéto situaci, že vám hrozí vyřazení. Ale musíme si věřit. Chceme ukázat světu, že do Ligy mistrů patříme,“ burcoval spoluhráče Virgil van Dijk.

Aby to platilo i na jaře, potřebuje Liverpool porazit Neapol alespoň o dva góly nebo přesně 1:0, vítězství 2:1 nebo 3:2 už by bylo málo, pokud tedy zároveň Paříž senzačně neprohraje v Bělehradě. Tam i na slavném stadionu na Anfield Road se hraje v úterý od devíti hodin večer.