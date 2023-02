Je to o mentální síle, řekl Ancelotti o výhře Realu Madrid v Liverpoolu. Klopp si myslí, že je rozhodnuto

Fotbalisté Realu Madrid porazili v úvodním osmifinále Ligy mistrů Liverpool na jeho hřišti 5:2. Španělský celek přitom po čtvrthodině prohrával už o dvě branky. Nuňéz se trefil patičkou a Salah využil chybu brankáře Curtoise. Zakončením do odkryté branky se stal Egypťan historicky nejlepším střelcem Liverpoolu v evropských pohárech. Liverpool 8:46 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jürgen Klopp gratuluje dvougólovému střelci Viníciusovi | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Prohrávat s Liverpoolem na jeho stadionu - na Anfieldu - 0:2, to by leckterý tým panikařil a tropil další a další chyby. Jenomže tentokrát stál na druhé straně Real Madrid, který podobnou situaci zažil mockrát - stačí si vzpomenout na obraty proti PSG, Chelsea a Manchesteru City v loňské vyřazovací fázi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Real Madrid opět předvedl jeden ze svých obratů a porazil Liverpool 5:2

A kdybyste se v tu chvíli podívali na kouče španělského týmu, Carla Ancelottiho, viděli byste naprosto klidného muže. Proč? To vysvětloval po zápase.

„Real Madrid je na tohle zvyklý. Nikdy neztrácíme kontrolu nad zápasem. V minulé sezoně jsem prohrávali v osmifinále, čtvrtfinále i semifinále. Je to o mentální síle našeho týmu, starší hráči pomáhají těm mladším, aby zůstali v klidu,“ řekl italský kouč.

A jeden z těch nejmladších, Vinícius, odpověděl ještě před poločasem dvěma zásahy. Krátce po změně stran na něj navázal kolega z brazilské reprezentace - stoper Militao. Ten trefil tvrdou hlavičkou vítězný gól Realu Madrid.

Pak se ještě dvěma brankami připomněl držitel Zlatého míče Benzema a upravil skóre na konečných 5:2 pro Real Madrid.

Za takový výprask si ale fotbalisté Liverpoolu mohli podle kapitána Jordana Hendersona sami.

„Po většinu prvního poločasu jsme hráli solidně, ale pak jsme udělali zbytečně moc chyb a tým jako Real Madrid vás za to potrestá. A dnes nás potrestali pokaždé,“ řekl Henderson.

„Předpokládám, že Ancelotti si myslí, že dvojzápas je rozhodnut a upřímně si to momentálně myslím taky. Ale za tři týdny před odvetou můžu změnit názor. Každopádně, když vidíte skóre a to, jak hráli, uvědomíte si, jak smrtící jsou v protiútocích. A my musíme dát v Madridu alespoň tři góly, takže musíme riskovat a to by mohlo být záludné,“ řekl po utkání liverpoolský trenér Jürgen Klopp.

Se svým týmem zkusí domácí prohru napravit 15. března v odvetě na stadionu Santiága Bernabéua.