Z Bayernu jde hrůza, ale na na bránění světových hvězd se těšíme, říká po losu Ligy mistrů Horváth

0 bodů a celkové skóre 0:6, to byla v minulosti shodná bilance fotbalové Viktorie Plzeň ve dvou zápasech s Barcelonou a Bayernem Mnichov. Na oba giganty narazí Západočeši v základní skupině Ligy mistrů také letos, a doplní je vítěz soutěže z roku 2010 Inter Milán. I přes velmi těžký istanbulský los jsou podle asistenta trenéra Pavla Horvátha tyto kluby pro jeho svěřence odměnou. Plzeň 17:05 26. srpna 2022

„Potkáme se s třemi top týmy, v dalších skupinách by to asi nebylo jinak, ale tohle je opravdu velmi vybraná společnost. Když budu seriózní, je to šest zápasů se špičkovými mužstvy, které mohou kluky z hlediska zkušeností a herního stylu posunout zase o kus dál,“ myslí si plzeňský asistent trenéra Pavel Horvát.

I podle něj se Viktoria při istanbulském losu dostala do nejtěžší možné skupiny. Sám si před devíti a jedenácti lety proti Bayernu i Barceloně zahrál.

„Na Bayernu jsme myslím dostali 0:5, nepovedlo se nám to a podlehli jsme jim jednoznačně. Na Barceloně to výsledkově dopadlo lépe, ale co si pamatuji, moc jsme si tam nezahráli. Když jsme potom doma prohráli 0:4, pořád jsme si zahráli víc než na Nou Campu,“ vzpomínal na zápasy s evropskými giganty Horváth.

Bavorský velkoklub vyhrál Ligu mistrů šestkrát, Barcelona pětkrát a milánský Inter třikrát. A těžko porovnávat, kdo bude pro Viktorii nejtěžším protivníkem.

„Myslím si, že je to jedno. Z Bayernu jde hrůza, nedávné výsledky jako výhra 7:0 s Frankfurtem, který byl vedle v losovacím koši, nejsou pro soupeře úplně příznivé. Ale už atmosféra v šatně, když se losovaly skupiny, byla velice emotivní a věřím tomu, že hráči si to nebudou chtít jen užít a budou i nějaké výsledky,“ myslí si Horváth.

Při třech předchozích účastech v Lize mistrů Plzeň vždy obsadila třetí příčku ve skupině a na jaře hrála Evropskou ligu. To bude tentokrát pro svěřence Michala Bílka a Pavla Horvátha náročný úkol.

„Osypky určitě nemáme, moc se na to těším. Pro nás to srovnání, jak ubránit tyto světové hvězdy, bude zajímavé. Teď jsme tady měli možnost vidět Kadyho (křídelník Karabachu, pozn. red.), který by v těchto klubech klidně mohl působit, a tady jich bude dalších deset. To srovnání mě bude moc zajímat, uvidíme, jak na to budeme stačit,“ těší se bývalý záložník na atraktivní skupinu.