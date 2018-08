Messi, Ronaldo nebo Salah. UEFA zveřejnila nominace na nejlepší hráče uplynulého ročníku Ligy mistrů

Na cenu pro nejlepšího útočníka fotbalové Ligy mistrů kandidují Lionel Messi z Barcelony, Cristiano Ronaldo, který v létě zamířil z Realu Madrid do Juventusu Turín, a Muhammad Salah z Liverpoolu. Nominaci v pátek zveřejnila evropská fotbalová unie UEFA spolu s dalšími trojicemi na jednotlivé posty. Vítězové budou oznámeni 30. srpna při slavnostním losu skupin Ligy mistrů. Nyon 11:39 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Lionel Messi z Barcelony, Cristiano Ronaldo, který v létě zamířil z Realu Madrid do Juventusu Turín, a Muhammad Salah z Liverpoolu jsou nominováni na nejlepší útočníky uplynulého ročníku Ligy mistrů. | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters

Mezi brankáři se o ocenění ucházejí Brazilec Alisson Becker za výkony v dresu AS Řím, než přestoupil do Liverpoolu, Ital Gianluigi Buffon, který z Juventusu zamířil do Paris St. Germain, a Kostaričan Keylor Navas z Realu Madrid.

Úřadující šampion Ligy mistrů Real Madrid bude mít jistě nejlepšího obránce, jelikož se do nominace dostali jen jeho hráči Marcelo, Sergio Ramos a Raphaël Varane. K tomu má v nominaci i záložníky Luku Modriče a Toniho Kroose, které doplňuje Kevin De Bruyne z Manchesteru City.

Favoritem mezi útočníky bude Ronaldo, který dovedl Real k titulu 15 góly a byl tak nejlepším střelcem soutěže. Egypťan Salah zase deseti góly přispěl Liverpoolu k postupu do finále. Messi se prosadil šestkrát.

Nejlepší hráče vybírali trenéři všech 32 týmů ve skupinách, 55 novinářů z jednotlivých členských zemí UEFA a také 55 členů asociací.

UEFA rovněž vyhlásí nejlepšího hráče své druhé hlavní klubové soutěže Evropské ligy, a to při losu skupin 31. srpna. Vítězové z Atlética Madrid mají v nominaci dvojí zastoupení ve stoperovi Diegu Godínovi a útočníkovi Antoinu Griezmannovi. V boji o ocenění je vyzve Dimitri Payet z Marseille.