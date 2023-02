Zápas Lipska a Manchesteru City nabídne i střet dvou elitních střelců. Hosté se musí obejít bez De Bruyneho

„Hned po losu jsem věděl, že nás čeká hodně těžký soupeř. Disponuje velkou kvalitou a má spoustu mladých, ale fyzicky hodně vyspělých hráčů. Třeba Christopher Nkunku, který nám dělal problém před dvěma lety, když už jsme měli jistý postup,“ vzpomínal kouč Manchesteru City Pep Guardiola na předloňský souboj ve skupině, kdy útočník nastřílel Citizens hattrick.

Stejnou roli v týmu Citizens aktuálně plní norská hvězda Erling Haaland. Zatímco Nkunku je se dvanácti brankami druhý nejlepším střelce Bundesligy, Nor je suverénně nejlepším střelcem probíhajícího ročníku Premier League. A velmi dobře ho ze Salcburku zná trenér Lipska Marco Rose.

„Potřeboval tehdy zlepšit své fyzické parametry, i když je to k nevíře, když teď vypadá jako komiksový Thor. Ale jeho mentalita byla vždy stejná. Když vidí bránu soupeře, úplně se zblázní. Hodně se zlepšil technicky a pohybově. Kolikrát mi přijde nebránitelný. Je z něj určitě hráč světové extratřídy,“ pochválil svého bývalého svěřence Rose.

‚Preferují zisk před planetou.‘ Kritici vyčítají FIFA rozšíření mezinárodních turnajů kvůli uhlíkové stopě Číst článek

Erling Haaland je ale stejně jako většina útočníků závislá na podpoře spoluhráčů. Zejména pak jednoho. Kevin De Bruyne zásobuje norskou hvězdu fantastickými přihrávkami, jenže do večerního zápasu ho nepustí nemoc.

„Je to, jak to je. Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat, bude hrát někdo jiný – třeba Phil Foden. Tomu sice ještě vzhledem k věku schází trochu víc zkušeností. Občas neplní taktický plán, ale co se týče schopností s míčem, přihrávek nebo připravování šancí, v tom Kevina může nahradit stoprocentně,“ naznačil Guardiola možnou náhradu za Kevina de Bruyneho v roli špílmachra.

Z pohledu českého fanouška je ale možná přece jen o něco zajímavější druhý duel, ve kterém Inter Milán přivítá Porto. Italský celek ze skupiny postoupil přes Barcelonu a také Viktorii Plzeň. V jeho základní sestavě by navíc neměl chybět bosenský útočník Edin Džeko, který v úterý oslavil přesně 17 let od debutu v české lize v dresu Teplic.

Zápas Lipska a Manchesteru City začíná ve 21.00 sledovat ho můžete na webu iROZHLAS.cz v online reportáži.