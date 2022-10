‚Užil jsem si ho až až.‘ Plzeňskému Hejdovi absence Lewandowského nevadí, proti Barceloně doufá v body

Fotbalisté Plzně se v úterý rozloučí s tímto ročníkem Ligy mistrů. Na domácím stadionu se pokusí odvrátit šestou porážku ve skupině proti favorizované Barceloně, která stejně jako Viktoria do další fáze soutěže nepostoupí. Katalánský velkoklub přiletěl do Česka bez několika zraněných hráčů, soupeři chybí i největší ofenzivní hvězda Robert Lewandowski. Plzeň 18:54 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Hejda z Viktorie Plzeň brání Roberta Lewandowského z Barcelony | Foto: Xavier Bonilla | Zdroj: Reuters

Úvodní vzájemný zápas v Barceloně polskému střelci vyšel náramně. Na začátku září ve Španělsku nasázel Plzni hattrick a domácím tak výrazně pomohl k vysoké výhře 5:1. Ve Štruncových sadech ale Lewandowski kvůli problémům se zády defenzivu Viktorie zlobit nebude.

„Osobně mi nevadí, že tady není. Myslím, že jsem si ho na Nou Campu užil až až. Pro fanoušky to asi minus je, ale mně chybět nebude,“ pousmál se nad absencí hlavní ofenzivní zbraně hostů obránce Lukáš Hejda.

V posledním ligovém utkání Lewandowski v nastavení rozhodl o výhře Barcelony 1:0 ve Valencii. Ve španělské nejvyšší soutěži skóroval už potřinácté v sezoně a vede střeleckou tabulku. Po letním příchodu z Bayernu Mnichov dal polský reprezentant v dresu Katalánců v 17 soutěžních zápasech 18 gólů.

Takto Lewandowski řádil v první zápase proti Plzni

„Svoje kvality ukázal v tom prvním zápase a to nejen v pokutovém území, byl platný po celé ploše. I když se jedná o výjimečného hráče, nemyslím si, že Barcelona bez něj bude slabší. Také si nemyslím, že budou nějak zásadně měnit způsob hry, bude to pořád stejná kombinační hra, hodně krátkých přihrávek a náběhy za obranu,“ řekl trenér Plzně Michal Bílek.

Šance na body?

Španělský gigant už proti Plzni nebude mít o co hrát, druhý Inter už v tabulce skupiny C dohnat nemůže. Viktoria tak cítí šanci na jediný letošní bodový zisk z Ligy mistrů, na dálku bude se skotskými Rangers soutěžit o to, aby se nestala nejhorším týmem letošního ročníku. Oba týmy nezískaly ani bod, Plzeň má skóre 3:20, Rangers 1:19.

„Nikdo samozřejmě nechce končit s nulou. Dostáváme laciné branky. Věřím, že do posledního zápasu dáme všechno, a věřím v dobrý výsledek," prohlásil Hejda.

„Určitě bychom rádi navázali na druhý poločas proti Bayernu, která byla výborná, lidé se v ní také chytli. Víme, že nás požene plný stadion. Fanoušci jsou tady vždycky dvanáctý hráč, takže se na to těšíme," doplnil plzeňský kapitán.

Viktoria Plzeň nastoupí do posledního utkání v této sezoně Ligy mistrů v úterý ve 21.00. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz z něj nabídne online reportáž.