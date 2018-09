Jeden z nejlepších výkonů, chválil plzeňské fotbalisty Vrba. Krmenčík by góly měnil za body

Šoků zažili fanoušci Plzně v závěru několik, dvakrát smutnili nanečisto, když góly soupeře neplatily kvůli útočnému faulu a ofsajdu, ale napotřetí už to bylo doopravdy.

„Když se přijde o vítězství v 95. minutě z penalty, není to nic moc. Těžko říct, takových soubojů je tam hodně, hlavně při standardkách je to tělo na tělo a používají se ruce. Bohužel si to rozhodčí vybral a pískl penaltu,“ řekl po zápase na Radiožurnálu Jan Kovařík, který penaltu zavinil.

„Je to pocit, že jsme odvedli fakt super výkon, ale zároveň hořkost, že jsme dostali gól z penalty v 95. minutě,“ litoval střelec dvou gólů Viktorie Michael Krmenčík. „Já bych je vyměnil za 3 body, ale kdybychom přidali gól na 3:1,“mohlo to být jiné.

Trenér Pavel Vrba ale své hráče chválil, především za výkon v prvním poločase, kdy se čeští mistři dostali do dvoubrankového vedení.

„Takový zápas v české lize nevidíme. Byl to z naší strany jeden z nejlepších výkonů, které jsem tu kdy zažil. Ale ve druhém poločase jsme dostali brzo gól. A pak v 93. minutě dostat gól z penalty, po rohu, kdy by se hráči měli chovat trošku jinak,“ přemýšlel trenér.

A podle záložníka Patrika Hrošovského je plzeňský výkon příslibem, že třeba i se zbývajícími týmy ve skupině, velkými favority AS Řím a Realem Madrid, se budou moct Západočeši měřit.

„Už jsme s AS Řím hráli a doma jsme uhráli remízu. Neříkám, že je to jednoduché, ale ne nemožné. Real je kategorie, se kterou je to fakt těžké, ale s AS se dá něco uhrát,“ vyhlíží záložník zápas, který se hraje 2. října v Římě.