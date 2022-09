Normálně bych fandil Plzni, ale tady to nejde, říká viceprezident českého fanklubu Interu Milán

Až začne zápas základní skupiny Ligy mistrů mezi Viktorií Plzeň a Interem Milán, nebudou všichni čeští fanoušci na stadionu ve Štruncových sadech fandit jen domácímu týmu. V České republice totiž má už skoro dvacet let svůj fanklub také právě italský klub. Plzeň 16:09 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Interu Milán Marcelo Brozovič slaví vstřelenou branku | Foto: Nicolò Campo | Zdroj: Reuters

„Fanklub vznikl už v roce 2003 a jsem přesvědčený o tom, že jsme nejstarším oficiálním fanklubem nějakého zahraničního klubu u nás,“ řekl Radiožurnálu viceprezident oficiálního fanklubu Interu Milán v České republice Lukáš Pekárek.



„Už tehdy jsem dělal fanouškovské internetové stránky, kterých si všiml jistý Ital Massimo Recchioni, který v té době žil v Kutné hoře. Právě jeho napadlo, že bychom fanklub mohli založit,“ vzpomíná Pekárek.

Zmíněný Recchioni kontaktoval milánský Inter a domluvil podmínky vzniku fanklubu černomodrých v Česku.

„Já měl za úkol sehnat přes mé webové stránky další fanoušky, což se povedlo. Potřebovali jsme jich alespoň 25,“ říká Pekárek. Nyní jich má Inter Club Cechia Nerazzura 156.

Zanedlouho se mu podařilo naplnit autobus členy fanklubu a vypravit se do Milána na zápas Ligy mistrů proti Valencii. V následujících letech se snažili jednou nebo dvakrát ročně vyjet na nějaký zápas Interu. A nechyběli ani v roce 2010 v Madridu na vítězném finále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov.

„Dostali jsme sedm vstupenek, takže na finále Ligy mistrů nás tam skutečně pár bylo. Bylo to opravdu skvělé,“ vzpomíná Pekárek na tým Josého Mourinha, který s hráči jako Wesley Sneijder či Diego Milito vybojoval dosáhl na dosud poslední italský úspěch v milionářské soutěži.

Pekárek samozřejmě nebude chybět ani na stadionu ve Štruncových sadech, stejně jako několik dalších desítek členů fanklubu černomodrých. Zamíří do sektoru hostí vyhrazeného fanouškům Interu. Pro samotného viceprezidenta bylo složité se rozhodnout, komu v zápase držet palce.

„Inter hraje proti českému týmu, jeden z nich bude muset prohrát nebo oba dva ztratí body za remízu. Nejde to bohužel udělat tak, aby oba vyhrály. Je to český tým a normálně bych Plzni fandil, ale tady se to nedá,“ popisuje rozpolcený Pekárek.

„Je výhoda být členem oficiálního fanklubu, protože Inter vstupenky do sektoru hostí na evropské poháry přiděluje mezi fankluby a mezi ultras, kteří chodí na slavnou tribunu Curva Nord v Miláně,“ vysvětluje systém distribuce.

Milánskému týmu sám začal fandit už jako malý kluk v devadesátých letech.

„V té době byla nejoblíbenější soutěží v Evropě italská Serie A a mně se zalíbily krásné černomodré pruhované dresy Interu. Líbili se mi hráči, kteří tam hráli, například německé trio Matthäus-Klinsman-Brehme. A líbil se mi i stadion, takže volba komu začít fandit, byla jasná.“

Duel Viktorie s Interem začne ve Štruncových sadech v 18.45