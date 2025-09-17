Trenér Benfiky po prohře s Karabachem v Lize mistrů končí. Nahradit ho může Mourinho, píšou Portugalci

Na lavičce fotbalistů Benfiky Lisabon skončil po překvapivé domácí porážce 2:3 s Karabachem trenér Bruno Lage. Po úterním utkání úvodního kola ligové fáze Ligy mistrů to na tiskové konferenci oznámil prezident klubu Rui Costa, podle něhož už má vedení připravenou náhradu. Portugalský sportovní deník A Bola favorizuje slavného Josého Mourinha.

Trenér Benficy Lisabon Bruno Lage

Trenér Benficy Lisabon Bruno Lage | Zdroj: Profimedia

„Rozhodli jsme, že Bruno Lage nebude pokračovat jako kouč Benfiky. Nevypadli jsme z žádné soutěže, ale usoudili jsme, že je čas na změnu,“ řekl Rui Costa novinářům asi hodinu po konci oficiální tiskové konference s oběma trenéry.

Juventus remizoval v divoké přestřelce s Dortmundem 4:4. Benfica překvapivě nestačila na Karabach

Benfica byla doma jasným favoritem a už v 16. minutě vedla o dvě branky. Karabach ale při svém návratu do milionářské soutěže po osmi letech předvedl velký obrat, který završil v 86. minutě Kaščuk. Ázerbájdžánští šampioni zaznamenali premiérovou výhru v hlavní fázi Ligy mistrů.

„Naši fanoušci si takový výkon a výsledek nezasloužili. Hlavní odpovědnost nesu já, a pokud prezident klubu cítí, že v tuto chvíli nejsem ten pravý člověk pro tuhle práci, nebudu dělat problémy. S Benfikou jsem zažil skvělé chvíle, nikdy nebudu stát klubu v cestě,“ naznačil Lage svůj odchod, přestože vzápětí zdůraznil, že má motivaci pokračovat.

Zhruba o hodinu později ale jeho druhé angažmá v lisabonském velkoklubu oficiálně skončilo.

V minulé sezoně obsadil s týmem v lize druhé místo a ovládl Portugalský pohár. Na začátku aktuálního ročníku získal domácí Superpohár a postoupil z předkola do Ligy mistrů. Z úvodních osmi soutěžních utkání ztratila Benfica body za jedinou remízu, další zaváhání přišlo až v pátek se Santa Clarou (1:1) a následně s Karabachem.

„Máme za sebou těžký týden. Další trenér Benfiky musí být rozený vítěz, který posune mužstvo na další úroveň. Jména říkat nebudu, ale budeme mít kouče už na další ligový zápas na hřišti AFS,“ ujistil Rui Costa, jehož brzy čekají volby a obhajoba postu prezidenta klubu.

Mourinho je bez práce od konce srpna, kdy skončil ve Fenerbahce po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů právě s Benficou. Do lisabonského klubu by se mohl vrátit po takřka 25 letech. Na začátku své úspěšně kariéry vedl „orly“ jen v 10 soutěžních utkáních.

