Fotbalová senzace s českou stopou. Obrat proti Barceloně slaví s AS Řím i Patrik Schick

Semifinále Ligy mistrů bude bez fotbalistů Barcelony. Ti totiž dokázali promrhat vítězství 4:1 z prvního čtvrtfinálového duelu a po porážce 0:3 na hřišti AS Řím se s nejlepší klubovou soutěží v Evropě loučí. Tahle fotbalová senzace má navíc i českou stopu, v dresu AS odehrál totiž přes sedmdesát minut i reprezentační útočník Patrik Schick. Řím 10:25 11. dubna 2018

Český útočník Patrik Schick nastoupil v Lize mistrů vůbec poprvé v kariéře, dokonce naskočil do základní sestavy. Svou gólovou šanci v prvním poločase sice neproměnil a na brankách AS Řím se také nepodílel, ale jinak odehrál dobrý zápas, chválil ho jak trenér, tak hlavní hvězda Edin Džeko, a když Schick v 73. minutě střídal, stadion mu tleskal.

„Podle mého názoru je to skvělý hráč. Tenhle systém ho posunul blíže k Edinu Džekovi a pomohl mu. Ukázal své kvality. Byl velmi nebezpečný a málem skóroval, ale byl skvělý hlavně z taktického hlediska. Jsem za něj velmi šťastný, odvedl vynikající týmovou práci," prohlásil na Schickovu adresu po zápase trenér AS Eusebio Di Francesco

Neproměněná příležitost nakonec českého útočníka mrzet nemusela, protože jeho tým v zápase dominoval a o kýžené góly se postarali Schickovi spoluhráči. V první půli se trefil Edin Džeko, v té druhé nejprve z penalty zvýšil Daniele De Rossi a pak osm minut před koncem vstřelil rozhodující třetí branku Konstantinos Manolas.

„Takový způsob vyřazení bolí. Za celou dobu jsme nebyli schopni dostat se do zápasu. Soupeř nás vyvedl z komfortní zóny, dostal nás přesně tam, kam chtěl. Odehrál skvělý zápas, byl lepší, zatímco my jsme nebyli schopni hrát náš fotbal," uznal po zápase nespokojený barcelonský trenér Valverde.

Barcelona tak prožila přesně opačné pocity než v loňském osmifinále, v němž domácí výhrou 6:1 senzačně otočila dvojzápas s Paris St. Germain po venkovní prohře 0:4. Lídr španělské ligy od triumfu v roce 2015 potřetí za sebou skončil v Lize mistrů už ve čtvrtfinále.

Naopak pro AS Řím je to první semifinálová účast po dlouhé době. Naposledy se klub z hlavního města Itálie mezi nejlepší čtyři kluby Evropy dostal ještě v době, kdy se soutěž jmenovala Pohár mistrů evropských zemí, konkrétně to bylo v roce 1984. Trenér AS di Francesco se ale senzačním postupem nenechal ukolébat.

„Teď jsou to skvělé chvíle, ale stále to může být lepší. Nesmíme být příliš spokojení, jsme v semifinále, tak teď se musíme dostat do finále. Proč bychom se po tomhle úžasném večeru neměli pokusit o ještě větší úspěch?" říká di Francesco.