Hrát v deseti na vápně není náš styl, plánují plzeňští fotbalisté. V Římě zřejmě nebude plný stadion

Polovina Říma doteď žije sobotním vítězstvím AS v městském Derby Della Capitale nad Laziem 3:1, co je proti tomu utkání s týmem ze západu Čech? Někteří fanoušci si tak prý od fotbalu odpočinou a jejich místa na Olympijském stadionu zůstanou prázdná, očekává se návštěva „jen“ okolo 40 tisíc diváků.

ONLINE: AS Řím - Viktoria Plzeň Číst článek

I to je ale hráče Plzně velká událost. „Moc se těším. Uvidíme, kolik přijde lidí a jaká bude atmosféra, ale myslím, že můžu mluvit i za kluky, že se na to těšíme hodně. Zápasy v Lize mistrů jsou pro nás výjimečné,“ říká na Radiožurnálu obránce Viktorie Radim Řezník.

Čeští mistři mají možnost vylepšit si vzpomínky na Řím. Na Olympijském stadionu hráli naposledy před dvěma lety v Evropské lize a domácí AS slavilo vítězství 4:1.

„Musíme hrát aktivně. Kdybychom chtěli hrát v deseti lidech na vápně, tak to není plzeňský styl, ani to moc neumíme. Asi budou pasáže, kdy nás zatlačí, ale pak musíme chodit do rychlých na nebezpečných brejků,“ plánuje záložník Jan Kovařík.

V pondělí večer hráči na 70tisícovém stadionu absolvovali trénink. „S každým se dá hrát a už jsme to předvedli s CSKA Moskva. Věřím, že bychom tu nějaký bod mohli uhrát,“ věří Radim Řezník, právě on se svými kolegy v defenzivě dost práce.

AS Řím je totiž hodně silný především v ofenzivě a očekává se od něj vítězství. „Má mimořádně silnou přechodovou fázi, je tam Džeko, který je mimořádný hrotový útočník. Obránci dokážou tvořit hru, střední záložníci dokážou útočnou fázi doplnit,“ ví Pavel Vrba.

Jak zvládnou Plzeňští zápas se slavným soupeřem, si můžete poslechnout v přímém přenosu Radiožurnálu od 21 hodin, server iROZHLAS.cz nabídne také textový online.

První den v Římě mají viktoriáni za sebou. Přečtěte si ohlasy z tiskové konference před úterním zápasem a podívejte se na fotogalerii z našeho oficiálního tréninko na Stadio Olimpico. #fcvp #UCL



https://t.co/J3FndgujKz pic.twitter.com/QRJrwAGJ3Y — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 1 October 2018