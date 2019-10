Kluci se ptali, jestli fotbalisté Dortmundu na záznamech nejsou zrychlení, řekl Trpišovský

Fotbalovou Slavii ve středu v podvečer čeká historicky první utkání v hlavní soutěži Ligy mistrů na domácím hřišti v Edenu. Pražané do něj půjdou po sérii 24 soutěžních zápasů bez porážky. Jenže soupeřem Slavie bude německý velkoklub Borussia Dortmund. Praha 16:22 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Na Borussii se strašně hezky dívá. Jsem rád, že se můžu dívat na ně jako na soupeře, protože je to strašně kultivovaný a vyspělý fotbal. Jsou to skvělí hráči. Takže je pravda, že si myslím, že po dlouhé době narážíme na tým, který je nejenom skvěle fotbalově vybavený, ale i atleticky vybavený. Mám takový pocit, že když přivedou hráče, tak jak nezaběhne stovku pod 11 vteřin, tak ho nevezmou. Kluci se ptali, jestli nejsou některé záběry zrychlené. Bohužel nejsou. Je to směs fotbalové vytříbenosti, individualit a všechno v obrovské rychlosti,“ na Radiožurnálu chválil trenér Slavie Jindřich Trpišovský fotbalisty Borussie Dortmundu.

A nejen on má pro středečního soupeře Pražanů v Lize mistrů slabost. „Asi každý, kdo má rád fotbal, tak se mu dobře dívá na Dortmund, protože co předvádí dopředu, jaké má kombinace, to je něco nádherného. Už od mlada mám rád Marco Reuse,“ přiznává záložník Lukáš Masopust před druhým duelem Slavie v základní skupině Ligy mistrů proti Dortmundu.

Zápasy Slavie v LM 2019 ■ 17. září: 18:55

Inter Milán - Slavia Praha 1:1

■ 2. října: 18:55

Slavia Praha - Dortmund

■ 23. října: 21:00

Slavia Praha - Barcelona

■ 5. listopadu: 18:55

Barcelona - Slavia Praha

■ 27. listopadu: 21:00

Slavia Praha - Inter Milán

■ 10. prosince: 21:00

Dortmund - Slavia Praha

„Když jsem byl na Žižkově ve druhé lize a měli jsme tam nějaké velké problémy, tak jsem vždycky říkal, že můj sen je ze Žižkova udělat český Dortmund. Je vidět, jak je to strašně vyspělý klub a je to mašina, továrna na fotbal. A pro mě je skvělé, že mám tu možnost si proti Dortmundu zahrát. Je to splněný sen. Na druhou stranu je to sportovně jeden z nejtěžších soupeřů, kteří proti nám můžou stát,“ uvědomuje si trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že podobně jako na Interu Milán čeká Pražany v Lize mistrů další náročná zkouška.

Duel proti Borussii Dormtund začne v Edenu v 18.55 minut. Radiožurnál ho odvysílá celý v přímém přenosu, sledovat jej můžete také v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.