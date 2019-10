V Edenu prohráli, ale v Horních Počernicích slavili vítězství. Mladí slávisté porazili Dortmund 1:0

Áčko fotbalové Slavie v Lize mistrů s Dortmundem prohrálo, jeden skalp německého velkoklubu si ale Pražané ve středu přece jen připsali. Slávistický výběr do 19 let totiž v mládežnické obdobě Ligy mistrů porazil v Horních Počernicích vrstevníky z Borussie 1:0. Horní Počernice 15:02 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávistický výběr do 19 let totiž v mládežnické obdobě Ligy mistrů porazil v Horních Počernicích vrstevníky z Borussie 1:0 | Foto: Michal Beránek / CNC | Zdroj: Profimedia

Hned po závěrečném hvizdu slávisté cenné vítězství dlouze slavili, až se skoro zdálo, že místo zápasu ve skupině Pražané zrovna vyhráli duel o titul. Na trávník z tribuny seběhli i fotbalisté, kteří přímo do utkání nenastoupili, a společně se svými spoluhráči, realizačním týmem a fanoušky si pak užili tradiční děkovačku.

„Musím smeknout klobouk před týmovým výkonem mého mužstva. Opravdu se splnilo to, co jsme chtěli a nejen tou bojovností, ale i tím nadšením, srdíčkem a fotbalovostí se Dortmundu vyrovnali. Myslím si, že jsme měli fáze, kdy jsme byli i fotbalově lepší,“ chválil po utkání na Radiožurnálu své svěřence trenér slávistické devatenáctky Martin Hyský.

Utkání rozhodl gólem ze šestapadesáté minuty osmnáctiletý Brazilec Joao Felipe, který do klubu přestoupil na začátku září z Palmeiras především jako velký příslib do budoucna.

„Jsme rádi, že ho tady máme, protože je to hráč, který přináší trochu něco jiného než naši kluci. Je neskutečně silný v herních činnostech, výborný technicky. Musím říct, že na Brazilce je i odolný v osobních soubojích a velmi dobře přepíná. Je vidět, že je to inteligentní kluk a skvělý hráč,“ říká na adresu brazilského křídelníka Martin Hyský.

Zápasy Slavie v LM 2019 ■ 17. září: 18:55

Inter Milán - Slavia Praha 1:1

■ 2. října: 18:55

Slavia Praha - Dortmund 0:2

■ 23. října: 21:00

Slavia Praha - Barcelona

■ 5. listopadu: 18:55

Barcelona - Slavia Praha

■ 27. listopadu: 21:00

Slavia Praha - Inter Milán

■ 10. prosince: 21:00

Dortmund - Slavia Praha

Mládežnická Liga mistrů je na podzim rozdělená na dvě části. První kopíruje základní skupiny seniorské Champions League, druhá je určená pro dorostenecké mistry. Na jaře se pak nejlepší týmy z obou větví utkají ve vyřazovacích bojích.

Podle gólmana Slavie Jakuba Markoviče jsou zápasy proti evropským velkoklubům pro hráče velkou zkušeností. „Nejen zkušenost ale i motivace, protože to, na co se každý rok díváme v televizi a co je svátek fotbalu, si můžeme vyzkoušet taky s nejlepšími týmy,“ vysvětluje Markovič.

V prvním utkání mladí slávisté prohráli v Miláně s Interem 0:4, v nejbližším zápase Pražané přivítají Barcelonu.

Liga mistrů (PLATNÉ K 3. 10. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Dortmund 2 1 1 0 2:0 4 2. Barcelona 2 1 1 0 2:1 4 3. Inter 2 0 1 1 2:3 1 4. Slavia 2 0 1 1 1:3 1