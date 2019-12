Souček: Pro diváky fantastický zápas, z brankáře Dortmundu jsme udělali muže kola

Slávistický záložník Tomáš Souček byl jediným úspěšným střelcem Pražanů v závěrečném utkání skupinové fáze Ligy mistrů na hřišti Borussie Dortmund. „Jakmile rozhodčí ukončil poločas, tak mě hned napadlo, že naše gólová akce by mohla být někde vystavená. Už se těším, až si ji pustím znovu,“ řekl Radiožurnálu čtyřiadvacetiletý český reprezentant po porážce 1:2. Dortmund 5:00 11. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček dává gól dortmundskému brankáři Romanu Bürkimu | Foto: DPA/Guido Kirchner | Zdroj: ČTK

Jste spokojený s tím, co jste na hřišti Dortmundu předvedli?

Dá se říct, že ano. Pro diváky fantastický zápas, hrát s Dortmundem šest ku šesti na šance je neuvěřitelné. Každý nás po losu odepisoval, ale my jsme se s tím poprali. Dnes mě pouze mrzí, že jsme zase nezískali body, všech šest zápasů bylo jako přes kopírák.

Podali jste na závěr skupinové fáze Ligy mistrů nejlepší výkon?

Nevím, jestli nejlepší. Gólových šancí dnes bylo asi nejvíc, ale už na Interu jsme ztratili vítězství v závěru a s Barcelonou jsme hráli také skvěle, to byl podobný zápas jako tady. Je hezké už to, že hrajeme na Dortmundu a uděláme z jejich gólmana muže kola.

Brankář Roman Bürki předvedl vynikající výkon, byl on klíčovým mužem domácí Borussie?

Předvedl úžasné zákroky, některé střely byly i tečované, ale on ukázal, proč je už několik let prvotřídním brankářem. Ale musím pochválit i Ondru Koláře, který měl také několik zákroků a dokázal, že má podobné kvality.

Zamlklá ‚žlutá zeď‘

Není vám přece jen líto, že po tom průběhu máte po šesti utkáních dohromady jen dva body?

V tabulce to v součtu vypadá, jak to vypadá. Ale po zápase jsem mluvil s Lukaszem Piszczekem a říkal mi, jak je skvělé, že český tým hraje takovým způsobem. Že nás chválí hráči i trenéři, bereme jako velké pozitivum jak jako jednotlivci, tak jako celá Slavia.

Dal jste jediný gól svého týmu, a zrovna do brány před pověstnou „žlutou zdí“ na jižní tribuně.

Bylo to úžasné. Už předtím jsme měli několik šancí, ale gólman všechno pochytal. Před koncem poločasu jsem ho nakonec prostřelil, byl to skvělý pocit, akorát tam zavládlo trochu ticho. Naši fanoušci byli na druhé straně stadionu.

Jakmile rozhodčí ukončil poločas, tak mě hned napadlo, že naše gólová akce by mohla být někde vystavená. Bylo to na jeden dva doteky, Milan Škoda mi to ještě prodloužil a celá akce byla úžasná. Už se těším, až si ji pustím znovu.

Poměrně dlouho se čekalo, než vaši branku potvrdí video. Nepochyboval jste, že sudí gól uznají?

Rozhodčího jsem se i ptal, protože jsem měl celou situaci před sebou a u mě se o ofsajd nejednalo. On říkal, že se řeší nějaký předešlý moment, ale když jsem si to tak promítal, tak jsem věřil, že to bude v pořádku.

Nejkrásnější stadion a vydařená rozlučka

Dopředu jste říkali, že z hlediska atmosféry a divácké kulisy by to mohl být největší zážitek. Splnil zápas vaše očekávání?

Ano, už při nástupu jsme viděli tu žlutou zeď a plné tribuny. Pro mě to byl zatím nejkrásnější stadion, na kterém jsem v životě hrál.

Nejhezčí na tom všem je, že sem přijede šest tisíc slávistů a jsou celý zápas slyšet, neztratí se. Po utkání zase úžasná děkovačka, takže to byla krásná rozlučka s Ligou mistrů.

Vrátí se Slavia do Ligy mistrů silnější?

Věřím tomu, Slavia se pořád vyvíjí. Nejprve Evropská liga, teď dokráčela do Ligy mistrů a za rok tam bude doufám znovu a zase získá víc bodů.

Bude u toho případně i Tomáš Souček?

To je vždycky otázka. Každý den je jiný, něco se může stát zítra, nebo se nemusí deset let dít nic. Tohle téma je vždycky složité, uvidí se.