Lukaku zhatil naděje Slavie na postup. ‚Je obrovský jako tank,‘ hodnotili ho fotbalisté Slavie

Zahráli si letos v Lize mistrů proti barcelonským hvězdám Messimu nebo Suárezovi, nejvíce dal ale fotbalistům Slavie nakonec zabrat útočník Interu Milán Romelu Lukaku. Urostlý Belgičan byl v předposledním zápase skupiny u všech gólů hostů a výrazně se tak zasloužil o to, že Pražané po prohře 1:3 v evropských pohárech pokračovat nebudou. Praha 14:07 28. listopadu 2019

Jeho první trefu odvolal rozhodčí poté, co zpětně nařídil penaltu pro Slavii, v závěru mu pak branku nezapočítali kvůli ofsjadu, i tak ale prožil Romelu Lukaku velký večer.

V letošním ročníku Ligy mistrů dal fotbalistům Slavie nejvíc zabrat útočník Interu Milán Romelu Lukaku.

Zvládl totiž ještě dvě gólové asistence, hlavičkoval do břevna a navrch vyhrál nespočet soubojů s domácí obranou. „On je obrovský, ale je vidět, že je i fotbalista a že stojí kolik stát má,“ uvedl pro Radiožurnál Josef Hušbauer.

„Je útočníkem světové extratřídy. Když se rozběhne, je jako tank. Spousta stoperů si na něm už vylámala zuby pro to, jaký je to zabiják. Klobouk dolů, jak na něj Frýďa s Kúdym hráli,“ podržel spoluhráče Michala Frydrycha a Ondřeje Kúdelu záložník Lukáš Masopust.

Brankář Slavie Ondřej Kolář udělal to samé. „Frýďovi se to dnes nepodařilo, jiné zápasy hrál výborně a je smutné, že to pro něj přišlo v tomto rozhodujícím zápase. Ale chyba vzadu je stejná, jako když v útoku neproměníme šanci. V české lize se nestane, že by nás tolikrát potrestali. Tady bylo vidět, jaký je Inter stroj na góly, podobně jako Barcelona. Dovolím si říct, že jsou asi nejlepším týmem, se kterým jsme ve skupině hráli,“ naznačil Kolář, proč měl tolik práce s Lukakem a dvougólovým střelcem Martinézem.

Oproti zraněnému Davidu Hovorkovi, který Lukakua dokázal v zápase na Interu ubránit, se Michal Frydrych v soubojích s více než devadesátikilovým silákem trápil. Viděl to zaplněný Eden, a už vůbec to neušlo trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému.

Frydrycha v závěru vystřídal. Nabízí se ale otázka, jestli to neměl udělat dřív. „Zvažovali jsme to o poločase, ale dost hráčů mělo zdravotní problém. Nechtěli jsme tak vyčerpat střídání hned v půli a věřili jsme, že průběžný stav udržíme. Chtěli jsme hrát na vítězství,“ nastínil Trpišovský.

A to Slavii nevyšlo. Na druhou stranu má na závěr skupiny v Dortmundu o co bojovat, i když postoupit, ani do Evropské ligy, už nemůže. Pokusí se v Lize mistrů letos poprvé vyhrát.