Debakly, tituly a teď i Liga mistrů. Pan Dvořák, který fandí Slavii přes 50 let, přijel i do Milána

Skoro tři tisícovky fanoušků fotbalové Slavie chtějí být u toho přímo na místě. Jejich milovaný klub si po 12 letech zahraje Ligu mistrů. Mnozí z nich strávili v autobusech nebo autech cestou na stadion Interu Milán celou noc. Miláno 18:28 17. září 2019

Ještě více než osm hodin zbývá do výkopu, ale na parkovišti u San Sira se to začíná hemžit autobusy, ze kterých vylézají dámy a pánové v černobílých barvách a ten scénář je pořád v podstatě stejný. Hned začínají tím, že se celý rozlámaní protáhnou.

„Dvanáct hodin v autobuse, nefunguje tam klimatizace, takže jsme otvírali střešní okýnko. Propotil jsem triko, vzal jsem si čisté a hned jsem ho propotil znovu. Takže budu chodit dneska celý den v propoceném," řekl Radiožurnálu Karel Václav Dvořák.

„Dvanáct hodin v autobuse, nefunguje tam klimatizace, takže jsme otvírali střešní okýnko. Propotil jsem triko, vzal jsem si čisté a hned jsem ho propotil znovu. Takže budu chodit dneska celý den v propoceném,“ řekl Radiožurnálu Karel Václav Dvořák.

Na otázku, jestli nezvažoval, že ve svém věku nepodnikne cestu do Milána, odpovídá: „S tímhle až tak nemám problém. Pokud jedu s kamarády a je přátelská atmosféra – kolikrát vlezu do autobusu, ukážu občanku, tak se koukají do občanky třikrát, jestli jsem si to nevymyslel, jestli nepodvádím. Nepodvádím, je to tak. Je mi 74.“

San Siro

Prozradit by Václava Karla Dvořáka mohlo jen drobné naslouchátko v levém uchu, jinak vypadá opravdu vitálně. Tenhle sympatický pán zažil se Slavií všechny vzestupy a pády za poslední půlstoletí, zdaleka ne jen hrozící bankrot a sestup před pár lety nebo výprasky 0:7 na Arsenalu a s Teplicemi.

„Pamatuji dobu, kdy Slavie byla v druhé lize a dvakrát za sebou. O to úžasnější je současnost. Věřím, že bychom měli něco dokázat,“ dodal Dvořák.

A třeba hned s lídrem italské ligy v úterý večer. „Slavie je 8,4. Kdy se mi to povede, že by byl takhle vysoký kurz. Dvě stovky jsem na to poslal. Budu to strkat, aby to tak dopadlo. Rád bych,“ usmíval se.

Jestli to tak opravdu dopadne, uvidí čtyřiasedmdesátiletý fanoušek Václav Karel Dvořák na vlastní oči. Vy si můžete utkání Ligy mistrů Inter-Slavia vychutnat na vlastní uši v přímém přenosu Radiožurnálu od 18.55 nebo v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.