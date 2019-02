Ligu mistrů čeká od osmifinále velká změna. Při zápasech bude nově i videorozhodčí

Co fotbalová unie UEFA původně plánovala až na další sezonu, se v praxi objeví už nyní. Na oba zápasy osmifinále Ligy mistrů bude premiérově dohlížet videorozhodčí. Po loňském mistrovství světa v Rusku se tak video poprvé představí i v utkáních nejprestižnější evropské klubové soutěže. Praha 16:45 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink fotbalistů Manchesteru United před startem Ligy mistrů | Foto: Jason Cairnduff | Zdroj: Reuters

„Je to určitě posun. Je to nejvyšší soutěž, ve které se hraje o velké peníze. Pokud video přispěje k regulérnosti a pomůže samotné hře, tak to jedině vítám,“ říká pro Radiožurnál bývalý prvoligový rozhodčí s bohatými mezinárodními zkušenostmi Radek Příhoda.

V této sezoně využívá VAR, tedy videoasistenta rozhodčího, několik lig po celém světě včetně té české. UEFA se jeho zavedení do svých soutěží dlouho bránila a původně měla v plánu zavést ho od příští sezony. Na loňském prosincovém zasedání v Dublinu ale svůj záměr urychlila.

„VAR je už nějaký čas součástí fotbalu a hráči si na to zvykají. Už jsme se s tím setkali v FA Cupu, podle mě je to dobrá věc. Stále jde ale o rozhodnutí, které musí rozhodčí učinit. Mám rád pozápasové diskuze o tom, jestli ta nebo ona penalta byla odpískaná správně, nebo ne,“ přiznal trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer.

Ten dnes premiéru videa v Lize mistrů zažije na vlastní kůži. Svěřenci norského kouče totiž v úvodním duelu osmifinále hostí na Old Trafford Paris st. Germain.

Technologický pokrok vstupuje do Ligy mistrů až v průběhu rozehrané soutěže, Radek Příhoda v tom ale vzhledem k okolnostem žádný problém nevidí.

„Doteď měly všechny týmy podmínky stejné. Jak pro týmy, které postoupily, tak pro ty, které vypadly. Od této části se začíná s videem, takže si myslím, že je to regulérní,“ domnívá se Příhoda.

Videorozhodčí bude v utkáních Ligy mistrů zkoumat góly a situace, které jim předcházely, dále pak incidenty v pokutovém území, udělení červených karet a také bude opravovat, když rozhodčí omylem potrestá jiného hráče.

Úterní zápasy Manchesteru United s Paris St. Germain a římského AS proti Portu začnou v devět hodin večer.