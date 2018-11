Jedeme se porvat, slibují hráči Plzně. V Moskvě budou hrát o naději na Evropskou ligu

Fotbalisté Plzně odletěli do Moskvy bojovat o šanci na účast v jarní části Evropské ligy. Aby si udrželi naději se tam z Ligy mistrů přesunout, potřebují CSKA porazit nebo alespoň uhrát remízu 3:3 a vyšší. Praha 11:32 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aby si fotbalisté Plzně udrželi naději se tam z Ligy mistrů přesunout, potřebují CSKA porazit nebo alespoň uhrát remízu 3:3 a vyšší. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Jedeme se tam porvat a udělat maximum,“ nechybí Aleši Čermákovi ani dalším fotbalistům Viktorie Plzeň odhodlání před zápasem v Moskvě.

Velká přednost viktoriánů dlouhá léta byla, že se uměli na velká, klíčová utkání skvěle nachystat a i mentálně je zvládnout lépe než soupeř. Dvakrát to dokázali i v podobných duelech o konečné třetí místo základní skupiny Ligy mistrů, a tedy přestup do Ligy evropské.

Jenže teď Plzeňští nevypadají zrovna ve formě, což potvrdili i poslední ligovou remízou v Liberci.

„Výkonem jsme si moc nepomohli. Pokud nebudeme ve větším pohybu a víc schopní v individuálních schopnostech, bude to špatně,“ ví Pavel Vrba, který jako by se neměl moc o co opřít.

V útoku už to dávno není ta mašina, které před lety tleskala skoro celá republika. Víc než jeden gól za zápas dala Plzeň v téhle sezoně jen jednou v LM, dvakrát v domácím poháru a čtyřikrát v české lize.

„Trošku nás to teď trápí, skoro od začátku sezony. Skoro všechny zápasy jsme vyhráli 1:0, až na nějaké výjimky. Jde o to začít proměňovat šance,“ věří Aleš Čermák.

Když to zrovna nejde v útoku, je potřeba mít pevnou obranu. V Česku se to Plzni daří, jenže v Lize mistrů dostala nejvíc gólů ze všech 32 týmů.

„Defenziva je prvořadá, ale je to velmi těžké. Hrajeme proti nejlepším mužstvům na světě. Víme, že to musíme zlepšit a věříme, že v Moskvě bude defenzivě stoprocentní, to je klíč k úspěchu,“ říká Roman Procházka.

„Defenziva je prvořadá, ale je to velmi těžké. Hrajeme proti nejlepším mužstvům na světě. Víme, že to musíme zlepšit a věříme, že v Moskvě bude defenzivě stoprocentní, to je klíč k úspěchu," říká Roman Procházka.