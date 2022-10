Plzeň chce proti Interu zlepšit aktivitu a vstup do zápasu. Budou jí fandit i příznivci Barcelony

Plzeňské fotbalisty čeká další zápas ve skupině Ligy Mistrů. Na Stadio Giuseppe Meazza nastoupí proti domácímu Interu Milán, se kterým první vzájemné měření ve skupině prohráli 0:2. A překvapivou výhru Západočechů si nebudou přát jen plzeňští fanoušci, hodila by se i Barceloně. Milán 11:24 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Edin Džeko a Milan Havel | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Od začátku musí být na hřišti větší aktivita, protože první půli proti Interu jsme doma nezvládli, nechali jsme se zbytečně zatlačit, soupeř dobře držel balon a nakonec dal i branku,“ zmiňuje plzeňský kouč Michal Bílek jak důležitý bude vstup Viktoriánů do zápasu.

Ten se jim totiž nepovedl ani v jednom z předchozích čtyř utkání. Na Barceloně dva inkasované góly v prvních 35 minutách, na Bayernu tři do 20. minuty a doma s bavorským celkem Plzeň prohrávala v 35. minutě dokonce 0:4.

„Do každého zápasu jsme šli s tím, že sice hrajeme proti obrovské kvalitě, ale chceme uspět. Bohužel byl soupeř v některých fázích utkání vždy nad naše síly. Ale vstoupíme do utkání tak jako do všech - chceme uspět,“ doplnil odhodlaně Bílek.

Jak by to Plzni v Lize mistrů mohlo fungovat i proti silným soupeřům ukázala minulý týden doma s Bayernem. Do druhého poločasu šla za nepříznivého skóre 0:4, a možná, že bavorský tým na tempu tročku ubral, i tak byla ale plzeňská výhra 2:0 ve druhém poločase určitě povzbuzení.

Dobrému výkonu pomohla změna ze čtyřobráncového na tříobráncový systém.

„Máme připravené dvě varianty a nyní si ještě nejsem úplně rozhodnutý, v jakém rozestavení nastoupíme. Je pravda, že v prvním utkání jsme hráli na tři obránce a nehráli jsme moc dobře, ale stále je to systém, který svou platnost má,“ myslí si Bílek.

Ofenzivní hrozba

Sestavu své obrany ale bude muset zkušený kouč trefit co nejlépe, protože Inter se po nepřesvědčivém začátku sezony zvedl. Dvakrát porazil Barcelonu a velkou formu nabral argentinský střelec Lautaro Martínez, který se v posledních třech zápasech podílel na šesti gólech.

Minimálně na lavičce náhradníků se také poprvé od srpna objeví obávaný Romelu Lukaku.

„Sice nevíme, jestli nastoupí od začátku nebo z lavičky, ale víme, co je to za útočníka. Ještě jsem se s ním nesetkal, ale bych bych na to zvědavý. Je to komplexní útočník s vynikající prací tělem a skvělou levačkou, byla by to zajímavá konfrontace. Abych řekl pravdu, osobně jsem ho jako jiné světové útočníky moc nestudoval, máme dostatek videomateriálu od trenérů, který je dostačující,“ řekl stoper Luděk Pernica.

Palce proti Interu nebudou Viktorii držet jen čeští fanoušci, ale i příznivci slavnějšího modročerveného týmu. Barcelona je totiž dva zápasy před koncem základní skupiny na pokraji vyřazení z Ligy mistrů a naději na postup by jim dala jen překvapivá ztráta bodů italského týmu.

Není tak divu, že příznivci Blaugranas zasypali v posledním týdnu sociální sítě Viktorie s přáními co nejlepšího výkonu. Pokud ale Plzeň selže a prohraje, Barceloně nepomůže ani výhra v později hraném utkání s Bayernem Mnichov, na jaře by si pak zahrála jen Evropskou ligu.

Zápas Interu Milán s Viktorií Plzeň začíná v 18.45. Stanice Radiožurnál Sport z něj nabídne živý přenos, server iROZHLAS.cz z utkání poskytne online reportáž.