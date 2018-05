Real Madrid nebo Bayern. Fotbalová Plzeň bude nejspíš nasazena do nejslabšího koše Ligy mistrů

Fotbalisté Plzně budou 30. srpna při losování základních skupin Ligy mistrů s největší pravděpodobností nasazeni do posledního čtvrtého koše. Aby se posunuli do třetího, muselo by v předkolech vypadnout hned několik favoritů. Z prvního koše, ve kterém jsou šampioni nejsilnější lig a obhájci titulu Real Madrid, může dostat i ruského šampiona Lokomotiv Moskva.

