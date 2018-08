Kolem 400 milionů korun jen jako vstupní bonus, navíc peníze za vysílací práva. To jsou peníze, na něž si pouhým postupem do prestižní Ligy mistrů přijde fotbalová Viktoria Plzeň. Pro klub, jehož roční rozpočet se pohybuje kolem čtvrt miliardy korun, jde o vítanou finanční injekci. Pokud navíc porazí některého z tria Real Madrid, CSKA Moskva a AS Řím, anebo s ním alespoň remizuje, přitečou do klubové kasy další desítky milionů. Více v podcastu.

