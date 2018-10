Jarošík dokázal Real porazit. ‚Plzeň taky něco umí, ať si to užijí,‘ vzkazuje českým mistrům

Jako jeden z mála českých fotbalistů dokázal zvítězit v soutěžním zápase nad Realem Madrid. Teď se Jiřího Jarošíka pokusí napodobit fotbalisté Plzně, které v Madridu zítra čeká souboj ve skupině Ligy mistrů. Madrid 17:04 22. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Realu Madrid se nedaří, přitom i po odchodu Ronalda je plný hvězd | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

Zatímco v květnu slavili fotbalisté Realu Madrid třetí triumf v řadě ve finále Ligy mistrů, tak teď - po pouhých pěti měsících - mají do bouřlivých oslav daleko. Ve španělské lize je madridský celek až na sedmém místě mimo pohárové příčky.

Přesvědčivé výkony pak Real nepodává ani v Lize mistrů, kde už za sebou má i prohru na hřišti CSKA Moskva.

„Nemělo by to mít vliv, když je tam takový rozdíl. Ale možná je pro Plzeň lepší, když je chytí v takovéhle formě, než kdyby byli v top formě a dařilo by se jim,“ přemýšlí pro Radiožurnál bývalý fotbalista Jiří Jarošík, který ve španělské lize působil a slavný Real v dresu Zaragozy dokonce porazil.

Důvodů, proč to Realu Madrid momentálně nešlape, je podle Jarošíka víc. Hlavní příčinu ale bývalý fotbalista Sparty nebo londýnské Chelsea vidí v tom, že z mužstva odešel do Juventusu Cristiano Ronaldo a s ním i přes třicet gólů za sezonu.

„Odešel hráč i persona, které se ostatní hráči chtěli vyrovnat. Chtěli dokázat, že s ním můžou hrát. Řekl bych, že o to víc se snažili,“ tuší Jiří Jarošík.

I přes odchod Ronalda má ale madridský tým ve svém středu velké hvězdy. Útočnou sílu mužstva táhne hlavně chorvatský vicemistr světa Luka Modrić, který od svého příchodu do Madridu v roce 2012 skóroval nebo přihrál na gól v každém ročníku Ligy mistrů.

Přesto Jiří Jarošík plzeňským hráčům radí, ať proti obhájcům trofeje nenastupují s velkým respektem. „Všichni si říkají, že nebudou mít respekt a pak ho stejně mají. Ať se nebojí hrát. Plzeň taky něco umí, tak ať si to užijí.“

Jestli si fotbalisté Plzně vezmou rady Jiřího Jarošíka k srdci, bude jasné v úterý večer. Utkání Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Viktorií Plzeň začne na stadionu Santiago Bernabeu v 21 hodin. Radiožurnál odvysílá přímý přenos a server iROZHLAS.cz nabídne textový online.