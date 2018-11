‚I detaily máme vymazlené.‘ V Plzni před příjezdem Realu Madrid vymalovali a ušili nové závěsy

Plzeň čeká zápas století. Takhle zve fotbalová Viktoria na svůj souboj s nejslavnějším a nejúspěšnějším týmem světa Realem Madrid. Význam utkání Ligy mistrů pociťují snad všichni v okolí plzeňského klubu. V zákulisí je takový šrumec, jaký ve Štruncových sadech ještě nezažili. Plzeň 10:18 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink fotbalistů Realu Madrid ve Štruncových sadech | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Zápas proti Realu Madrid? Dalo by se asi říct, že to řadím nejvýš ve svojí kariéře,“ popisuje pro Radiožurnál záložník Patrik Hrošovský.

Ale zatímco on se na utkání s Realem Madrid připravuje v podstatě stejně jako na jakékoliv jiné, ti, co stojí v pozadí klubu, zažívají takový šrumec, jaký ještě ve Štruncových sadech nebyl. Všechno musí být precizní, zavelel totiž šéf Viktorie Alois Šádek.

Real chce dominovat, hledáme, jak je překvapit, plánuje před plzeňským ‚zápasem století‘ trenér Vrba Číst článek

„Řekli jsme si, že na zápas bude vymalované celé přízemí, kudy procházejí hráči. V pondělí ráno se zjistilo, že kus omítky někdo odštípl, takže v sedm ráno naběhli malíři, kteří sádrovali a vymalovali, aby i takové detaily jsme měli vymazlené,“ říká technický ředitel plzeňského klubu Tomáš Samec.

Ten následně sháněl malíře znovu, protože na jedné zdi ve VIP místnosti se našlo pár kapek od rozlité kávy.

Taky pak povolával švadleny, aby den před zápasem ušily nové závěsy do prostoru pro pozápasové rozhovory. Víc ve střehu jsou a budou i pracovníci bezpečnostní agentury, kterých dorazí i větší počet.

„Fanoušci budou chtít samozřejmě podpisy. My k tomu musíme přistoupit profesionálně, aby si hráči Realu Madrid tenhle zápas užili a pokud potom budou chtít dát autogramy, tak to udělali. Pokud nebudou chtít, tak aby měli přímou cestu k autobusu,“ vysvětluje Samec. Připravený je také plzeňský hlasatel Jiří Pelnář.

„Góóóól Viktoria! To je jediné, co jsem si přichystal a dám to tam za každou cenu. I kdyby to bylo třeba hodinu po zápase,“ usmívá se Pelnář.

Jestli se dočká i při zápase Ligy mistrů mezi Viktorií a Realem, to můžete zjistit v online reportáži na iROZHLAS.cz a také z přímého přenosu Radiožurnálu. Stejně jako utkání začínají v devět hodin večer.