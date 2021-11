Bayern a Juventus postupují do osmifinále Ligy mistrů, Ronaldo dvěma góly zachraňoval Manchester

Fotbalisté Bayernu Mnichov a Juventusu Turín jsou prvními postupujícími do osmifinále Ligy mistrů. Oba týmy v úterý vyhrály i čtvrtý zápas v soutěži. Bayern porazil Benficu 5:2 především díky hattricku, který předvedl polský útočník Robert Lewandowski. Juventus vyhrál nad Zenitem Petrohrad 4:2. Blízko k postupu je i obhájce trofeje Chelsea po výhře v Malmö 1:0. Praha 23:05 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo po remíze Manchesteru United s Atalantou | Foto: Francesco Scaccianoce | Zdroj: Reuters

Ve skupině E v Mnichově byl hlavní postavou Lewandowski, hrající stý zápas v Lize mistrů. Dal tři branky a s osmi zásahy se dostal do čela tabulky střelců. Navíc připravil druhý gól pro Gnabryho, který poslal míč do sítě elegantní patičkou. A mohlo to být ještě lepší, kdyby v závěru prvního dějství nezahodil penaltu.

Benfica nebyla tak neškodným soupeřem jako při domácí prohře 0:4. První gól jí sice vzalo video kvůli ofsajdu, ale Moratova hlavička už byla regulérní. Jenže hned po změně stran udeřil Sané a čtvrtým gólem v soutěži vrátil Bayernu dvoubrankové vedení. Lewandowski napravil penaltové selhání dvěma přesnými zásahy, nejprve obloučkem a pak sólem přímo po výkopu brankáře Neuera. Núněz už jen zmírnil porážku.

Barcelona vyhrála v Kyjevě nad Dynamem 1:0 a posunula se na druhé místo. Její hráči se hodně zlobili na rozhodčího, když po konzultaci s videem odvolal penaltu, ale pak jim přece jen udělal radost Fati. Byla to teprve druhá branka, kterou Barca v tomto ročníku Ligy mistrů dala. Ale Dynamo se netrefilo ještě ani jednou, takže provizorní kouč Barjuán, který v minulém týdnu na lavičce vystřídal Ronalda Koemana, mohl být spokojený.

Manchester United ve skupině F v minulém kole doma s Atalantou prohrával už 0:2, ale dokázal výsledek otočit. V Bergamu to bylo podobné, domácí dvakrát vedli po střelách slovinského záložníka Iličiče a Kolumbijce Zapaty. U prvního gólu nebyl bez viny brankář De Gea. Anglický tým znovu zachraňoval Portugalec Ronaldo dvěma góly v nastavené době obou poločasů. Nejlepší střelec historie Ligy mistrů se tak trefil minimálně jednou v každém zápase tohoto ročníku.

S Manchesterem srovnal krok Villarreal, který ho na jaře porazil ve finále Evropské ligy. "Žlutá ponorka" zdolala Young Boys Bern i podruhé, tentokrát 2:0. O góly se postarali Francouz Capoue a Nizozemec Danjuma. Švýcarskému týmu rozhodčí po zásahu videa neuznal gól pro ofsajd.

Ve skupině G Wolfsburg oplatil Salcburku porážku z minulého kola a pod novým trenérem Kohfeldtem se vrátil do hry o postup. Už ve 4. minutě otevřel skóre domácí Baku. Po půlhodině parádním přímým kopem vyrovnal Wöber, ale po změně stran zajistil německému týmu první výhru v soutěži Nmecha. Salcburk sice zůstal v čele skupiny, ale šanci na postup ještě mají všichni.

Fotbalisté z Lille totiž v Seville otočili nepříznivý vývoj zápasu a poprvé vyhráli na španělské půdě. Na vedoucí gól Argentince Ocampose odpověděl z penalty nejlepší střelec francouzské ligy David a Ikone strhl vítězství na stranu hostů.

Chelsea před dvěma týdny ve skupině H porazila doma Malmö 4:0, ale zranili se jí oba nejlepší útočníci Belgičan Lukaku i Němec Werner a jejich absence byla ve Švédsku při zakončení znát. Lídr anglické ligy měl sice obrovskou převahu a vyslal na branku deset střel, ale cestu do sítě našel jen v 56. minutě po ukázkové kombinaci Maročan Zijach. Malmö prohrálo i čtvrtý zápas a s celkovým skóre 0:12 je nejhorším týmem Ligy mistrů.

Juventusu se v italské lize nedaří, je až na devátém místě, dostává stejně tolik branek, kolik dává, ale na evropské scéně září. V zápase s Petrohradem vstřelil dva góly argentinský kapitán Dybala, ten druhý z opakované penalty, a o hattrick ho připravila jen tyč. Další branky přidali Chiesa a Španěl Morata. Zenit, který s Juventusem prohrál doma 0:1, jen marně dotahoval.

4. kolo skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina E:

Bayern Mnichov - Benfica Lisabon 5:2 (2:1)

Branky: 26., 61. a 84. Lewandowski, 32. Gnabry, 49. Sané - 38. Morato, 74. Núňez. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).

Dynamo Kyjev - FC Barcelona 0:1 (0:0).

Branka: 70. Fati. Rozhodčí: Hategan (Rum.)



Skupina F:

Villarreal - Young Boys Bern 2:0 (1:0)

Branky: 36. Capoue, 89. Danjuma. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).

Bergamo - Manchester United 2:2 (1:1)

Branky: 12. Iličič, 68. Zapata - 45.+1 a 90.+2 Ronaldo. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).

Skupina G:

Wolfsburg - Salcburk 2:1 (1:1)

Branky: 4. Baku, 60. Nmecha - 30. Wöber. Rozhodčí: Días (Portug.).

FC Sevilla - Lille 1:2 (1:1)

Branky: 15. Ocampos - 43. David z pen., 51. Ikone. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

Skupina H:

Malmö - Chelsea 0:1 (0:0)

Branka: 56. Zijach. Rozhodčí: Brych (Něm.).

Juventus Turín - Zenit Petrohrad 4:2 (1:1)

Branky: 11. a 58. Dybala, 74. Chiesa, 82. Morata - 26. vlastní Bonucci, 90.+2 Azmoun. Rozhodčí: Hernández (Šp.).