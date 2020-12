Liga mistrů: Realu vystřílel osmifinále Benzema, postupuje i soupeř. Dál jde Atlético a Bergamo

Real si místo v osmifinále zajistil výhrou 2:0 nad Mönchengladbachem, o které rozhodl dvěma góly v prvním poločase Benzema.

Bílý balet do play off prošel z prvního místa v tabulce a vylepšil vlastní rekord, když se do vyřazovací části dostal i při 25. účasti v Lize mistrů.

Postup slavil i soupeř

Navzdory prohře mohl slavit i Mönchengladbach, který skončil ve skupině B za Realem se ztrátou dvou bodů druhý.

Německý celek měl sice stejně bodů jako Doněck, jenž ve středu remizoval 0:0 s Interem Milán, do play off ho ale posunula lepší bilance ze vzájemných zápasů se Šachtarem.

Bergamo v přímém souboji o postup porazilo 1:0 Ajax. Cestu za účastí v jarní části mu usnadnil v 79. minutě záložník Gravenberch, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Výhru hostům poté zařídil pět minut před koncem Muriel a Atalanta i při druhé účasti v Lize mistrů postoupila do play off. Do vyřazovací části doprovodila vítěze skupiny Liverpool.

Přímý duel o postup do osmifinále zvládlo také Atlético Madrid a v Salcburku díky zásahům Hermosa a Carrasca zvítězilo 2:0. Domácí prožili smolný zápas, protože už ve druhé minutě trefil Berisha tyč a stejně poté v 78. minutě dopadl za nepříznivého stavu 0:1 i Mwepo.

Los osmifinále se uskuteční 14. prosince a první zápasy budou na programu 16. února.

Výsledky dalších zápasů:

