Čeští fotbalistů v elitní skupině Ligy národů narazí na Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko

Čeští fotbalisté ve třetím ročníku Ligy národů narazí ve druhé skupině elitní Ligy A na dva giganty z Pyrenejského poloostrova. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se mohou těšit na souboje s mistrem světa z roku 2010 Španělskem a evropským šampionem z roku 2016 Portugalskem, jehož dres obléká hvězdný útočník Cristiano Ronaldo. Zbylým soupeřem národního celku bude Švýcarsko. Rozhodl o tom čtvrteční los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Nyon (Švýcarsko) 19:06 16. 12. 2021 (Aktualizováno: 19:59 16. 12. 2021)

Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Český celek si zajistil postup mezi elitu vloni na podzim, kdy vyhrál skupinu B2.

Třetí ročník Ligy národů začne v červnu příštího roku, kdy jsou netradičně na programu čtyři kola. Zbývající dva zápasy se odehrají v září. Final Four pro vítěze čtyř skupin Ligy A se uskuteční v červnu 2023. UEFA zatím nerozhodla, jak se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2024.

„Skvělý los. Znamená jednak to, že se domácí fanoušci mají v létě opravdu na co těšit, a také to, že se český národní tým poměří v příštím roce nejen s evropskou, ale i světovou špičkou. Byli jsme tak společně odměněni za postup do elitní úrovně Ligy národů, který si tým trenéra Šilhavého perně a zaslouženě vybojoval,“ uvedl pro česká média předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek.

Los se kvůli koronavirové situaci uskutečnil online bez přítomnosti zástupců jednotlivých zemí. „Soupeři jsou velmi atraktivní. Španělsko a Portugalsko jsou jednoznační favoriti, ale viděli jsme Švýcary, jak hráli na mistrovství Evropy. My jsme se tam také neztratili. Kůži lacino nedáme a věřím, že nebudeme jen do počtu,“ řekl ve videu pro média Šilhavý, jehož svěřenci na letním mistrovství Evropy došli do čtvrtfinále.

V prvních dvou ročnících Ligy národů si reprezentanti zahráli Ligu B, tentokrát se ale mohou těšit na atraktivnější soupeře. Velkým lákadlem bude souboj s šestatřicetiletým kanonýrem Manchesteru United Ronaldem, který za portugalský národní tým zaznamenal 115 branek a drží reprezentační střelecký rekord.

S Portugalskem se český celek naposledy utkal na Euru v roce 2012 v Polsku, kde ve čtvrtfinále podlehl 0:1 právě Ronaldovým gólem. Na kontinentálním šampionátu o čtyři roky dříve reprezentanti prohráli se soupeřem z Pyrenejského poloostrova 1:3, naopak na Euru 1996 díky památnému lobu Karla Poborského zvítězili ve čtvrtfinále 1:0.

Na mistry světa z roku 2010 Španěly naposledy český tým narazil na evropském šampionátu před pěti lety a na úvod skupiny prohrál gólem v závěru 0:1. V roce 2011 reprezentanti prohráli i oba vzájemné duely v kvalifikaci.

Španělé v novodobé éře v letech 2008 a 2012 vyhráli mistrovství Evropy, v poslední době ale procházejí generační obměnou. Na letním Euru vypadli v semifinále, na podzim ve Final Four minulého ročníku Ligy národů obsadili druhé místo za vítěznou Francií.

Se Švýcarskem se český tým naposledy utkal na evropském šampionátu v roce 2008, kdy měl výběr ze země helvétského kříže stejně jako Portugalsko ve skupině. Reprezentanti tehdy zvítězili gólem Václava Svěrkoše 1:0. Na letním Euru Švýcaři stejně jako Češi došli do čtvrtfinále, kde vypadli na penalty se Španělskem.

Los skupin fotbalové Ligy národů:

Liga A:

Skupina 1: Francie, Dánsko, Chorvatsko, Rakousko,

Skupina 2: Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko, Česká republika.

Skupina 3: Itálie, Německo, Anglie, Maďarsko.

Skupina 4: Belgie, Nizozemsko, Polsko, Wales.

Liga B:

Skupina 1: Ukrajina, Skotsko, Irsko, Arménie.

Skupina 2: Island, Rusko, Izrael, Albánie.

Skupina 3: Bosna a Hercegovina, Finsko, Rumunsko, Černá Hora.

Skupina 4: Švédsko, Norsko, Srbsko, Slovinsko.

Liga C:

Skupina 1: Turecko, Lucembursko, Litva, Faerské ostrovy.

Skupina 2: Severní Irsko, Řecko, Kosovo, Kypr/Estonsko.

Skupina 3: Slovensko, Bělorusko, Ázerbájdžán, Kazachstán/Moldavsko.

Skupina 4: Bulharsko, Severní Makedonie, Gruzie, Gibraltar.

Liga D:

Skupina 1: Lichtenštejnsko, Kazachstán/Moldavsko, Andorra, Lotyšsko.

Skupina 2: Malta, Kypr/Estonsko, San Marino.