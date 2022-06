Je to fotbal, v něm se může stát všechno, reagoval obránce Zima na zranění hlavního rozhodčího

Neobvyklý moment prodloužil fotbalový zápas národního týmu. Sedmiminutové nastavení bylo hlavně kvůli střídání hlavního rozhodčího, Němce Daniela Sieberta, který se zranil a utkání musel dopískat čtvrtý sudí.

Podobná situace je poměrně neobvyklá, i když třeba takový záložník španělského Getafe Jakub Jankto s ní nemalé zkušenosti má.

„Zažil jsem to asi dvakrát nebo třikrát. Myslím, že je to normální a zaplať pánbůh, že tady máme čtvrtého rozhodčího a během tří až čtyř minut to bylo vyřešené. Nakonec ani ten nastavený čas nebyl tak dlouhý, asi jen sedm minut. Ve Španělsku je to úplně normální, že se třeba šest nebo sedm minut nastavuje,“ vysvětloval Jakub Jankto, že celou situaci sledoval z lavičky a i možná proto mu přišla v pohodě.

Kdo ji ale prožíval přímo na hřišti, byl obránce David Zima, kterému čekání přišlo nekonečné.

„Bylo to docela nepříjemné. Když je 75. minuta utkání, vy vedete a jste v nějakém tempu, tak se musíte udržovat. Je to nepříjemné kvůli zranění i kvůli koncentraci v zápase, že pak musíte začít znovu. Lehké naštvání tam bylo, ale je to fotbal a v něm se může stát všechno,“ popsal situaci ze svého pohledu fotbalista hrající za FC Turín.

„Ani jsem nevěděl, kolik se nastavuje, a to mi vadilo nejvíc. Nevěděl jsem, jestli rozhodčí ukazoval tabuli a pořád se hrálo. Nakonec nás osvobodil až hvizd.“ Ten měl ale na svědomí jiný rozhodčí než ten, který utkání zahájil.