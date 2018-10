Národní tým se nebude vracet z Ukrajiny zklamaný. ‚Našli jsme společnou řeč,‘ říká po srazu Šilhavý

Přišli o šanci na celkové vítězství ve skupině Ligy národů, o gól prohráli, ale kdo čekal, že se fotbalová reprezentace vrátí z Charkova ve špatné náladě, je na omylu. Poslední týden a zápasy na Slovensku a Ukrajině jsou naopak slušným příslibem do budoucna. Charkov 14:01 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace před utkáním na Ukrajině | Foto: Efrem Lukatsky | Zdroj: ČTK/AP

Poslední dva srazy národního týmu sice spojují zásadní fakta, mužstvo v obou případech na závěr prohrálo na hřištích východních soupeřů, ale tím naštěstí veškerá podobnost končí. Stačí si vzpomenout, s jakými chmury se reprezentanti loučili před pěti týdny.

Češi prohráli s Ukrajinou 0:1 po trefě Malinovského a přišli o šanci vyhrát svou skupinu Ligy národů Číst článek

„Není to lusknutím prstu, že se to změní a my se budeme rovnat Ukrajincům, kteří jsou technicky a rychlostně někde jinde. To prostě nejde,“ říkal tehdy skoro s beznadějí brankář Tomáš Koubek.

Jenže od té doby se mnohé změnilo. Trenéři, atmosféra, výkony i pozápasová prohlášení.

„Byla tam pozitivní energie. Všichni tomu věřili. Cítím, že se tady tvoří dobrý tým. Po tomhle srazu se na to snad bude koukat pozitivněji. Věřili jsme, že když budeme hrát to, co máme, se stoprocentním nasazením, tak můžeme hrát s každým,“ usmívá se záložník David Pavelka.

Tedy ne že by mu byla ztráta bodů lhostejná, ne že by ho kdovíjak těšil pohled na slavící Ukrajince, ale po reprezentační křeči posledních měsíců jsou teď možná paradoxně i důležitější věci než úterní výsledek v Lize národů.

Fotbalový tah Jaroslavem Šilhavým Číst článek

„Myslím, že jsme s kluky našli společnou řeč. Nebylo jim to jedno, vzali za to. Komunikovali jsme, bavili se a nakonec se ukázalo, že asi dobře,“ věří Jaroslav Šilhavý.

Není zapotřebí řevu, tvrdšího jednání ani ran pěstí do stolu uprostřed kabiny, impulzem jako by byl spíš klid a lidský přístup kouče Jaroslava Šilhavého.

Tým má na čem pracovat a bude muset prokazovat herní zlepšení dál a dál, aby se o trenérských změnách nemluvilo brzy zase jen jako o nepovedené záplatě, ale první reprezentační sraz naznačil, že by tohle spojení mohlo fungovat.

„Brzdil bych tu euforii, ale myslím si, že pokud takhle budeme pracovat, jsme schopni udržet druhé místo a uspět taky v kvalifikaci na Evropu,“ dodává Šilhavý na závěr své první reprezentační mise.