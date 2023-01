Pardubice zabojují o záchranu na vlastním stadionu. ‚V Ďolíčku bychom to nezvládli,‘ říká sportovní ředitel

Jarní část první fotbalové ligy začíná netradičně už na konci ledna, o tomto víkendu. Pardubice se ve své třetí sezoně mezi elitou trápí, jsou na posledním místě a čeká je boj o záchranu. Kádr nijak výrazně neposílili, věří ale, že mají něco, co jim právě v udržení nejvyšší soutěže může hodně pomoct. Jaro odehrají na svém nově opraveném stadionu v centru města. Pardubice 17:03 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubičtí fotbalisté už si brzy zahrají na novém stadionu | Zdroj: Profimedia

Dva a půl roku hráli pardubičtí své domácí zápasy na stadionu Bohemians 1905. Teď se konečně dočkají svého vlastního domácího prostředí. Jejich stadion v centru města u hokejové arény je opravený, teď na něm probíhá certifikace. Zázemí stadionu už si prohlédli i hráči A týmu společně s hlavním trenérem Radoslavem Kováčem.

„Je to krásný projekt, myslím, že Pardubice si to zaslouží. Věřím, že sem budou chodit lidé. Už jsme viděli kabiny, celou novou linku na regeneraci i samotné tribuny s pětitisícovou kapacitou. Věříme, že se vše povede, cítíme se pozitivně, ale jednoduché nic jednoznačně nebude. Bude to válka do posledního kola,“ říká Kováč o druhé půlce sezony.

Kdo se hodně těší na domácí stadion je dlouholetý kapitán Jan Jeřábek, o kterém je známé, že nemá rád cestování a jízda autobusem i na domácí zápasy do Prahy pro něj byla utrpení. Věří, že i proti silnějším soupeřům bude domácí stadion velkou výhodou.

„Když tak vzpomínám, tak i na Vinici jsme měli nedobytný stadion, domácí prostředí dělá hodně. Věřím, že se to opět vrátí a domácí prostředí nám pomůže,“ říká Jeřábek.

Jako velmi důležitý vnímá opravený stadion i sportovní ředitel klubu Vít Zavřel, který spoléhá hlavně na podporu plných tribun.

„Pro mě je to zásadní, z dvou a půl let na Bohemce už jsme všichni unavení. Neustálé cestování a převážení věcí, nemůžeme tam absolvovat předzápasový trénink... je to jeden hendikep vedle druhého. Pak tam přijde 900 lidí a z toho 350 od soupeře. Když budeme hrát doma před plným nebo skoro plným stadionem, dodá nám to energii a sílu. Na podzim bylo hned několik zápasů, kde se lámal v určitém bodě chleba a my to nezvládli, protože jsme potřebovali popostrčit od fanoušků. Jsou dvanáctým hráčem, který nám dva a půl roku chyběl,“ vysvětluje Zavřel.

Liga je v tomto ročníku hodně vyrovnaná, Pardubice ale mají přeci jen bodové manko a potřebují ho co nejdříve dohnat. Kdyby nový stadion nebyl, tak by podle Zavřela nebyla na záchranu šance.

„Na rovinu říkám, že kdybychom pokračovali dál v Ďolíčku, nemůžeme tuto sezonu zvládnout. Doma budeme mnohem silnější a věřím, že spoustu zápasů zvládneme, i když budeme hrát s těžšími soupeři,“ říká Zavřel.

První domácí zápas sehrají Východočeši 4. února proti jednom z kandidátů na titul - postaví se pražské Slávii. Už teď se hráči mohou těšit na vyprodané utkání.