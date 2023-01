Plzni s obhajobou titulu pomůže i uzdravený Vydra. Kouče Bílka těší, že má v útoku na výběr

Mistrovský titul budou v nejvyšší soutěži obhajovat fotbalisté Plzně, kteří aktuálně vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na druhou Slavii. Před rokem jim v bodové přetahované s Pražany pomohly góly Jeana-Davida Beaugela. Letos by trumfem kouče Michala Bílka mohl být zkušený reprezentant Matěj Vydra. Plzeň 11:52 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Vydra v dresu anglického Burnley | Foto: News Images | Zdroj: Reuters

„Pro mě je ten první zápas nejdůležitější. Přeci jen to bude asi devět měsíců, co jsem odehrál poslední ligový zápas. Vrátit se a kopnout do toho ligového balonu pro mě budou ohromná věc,“ těšil se Vydra už při svém prosincovém rozhovoru pro plzeňský klub na návrat na hřiště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Matěj Vydra by se mohl na hřišti objevit už v prvním zápase jara. Poslechněte si plzeňského trenéra Michala Bílka

Odchovanec Chotěboře si v Anglii na konci dubna loňského roku přetrhl křížový vaz v kolenu a od té doby nehrál. A nenastoupil zatím ani v přípravě za Viktorii.

„Absolvoval toho s námi hodně, ale během přípravy měl chvíle, kdy jsme mu museli trochu ulevit. Před posledním zápasem jsme váhali, zda ho tam alespoň na chvíli dát, ale rozhodli jsme se nic neriskovat, že bude lepší, když bude absolvovat těžký trénink. V každém tréninku vypadá lépe takže nevylučuji, že bude připraven do prvního ligového utkání,“ říká trenér Michal Bílek.

Je tak otevřené, zda Vydru fanoušci ve Štruncových sadech v sobotním duelu s Hradcem Králové uvidí. V úvodu ale zřejmě zůstane autor sedmi reprezentačních gólů mezi náhradníky.

„Osm měsíců je mimo, takže se nedá očekávat, že naskočí hned od začátku. Ale už na trénincích ukazuje svou kvalitu, je silný, rychlý, má dobré zakončení. V ofenzivě by nám měl hodně pomoct,“ slibuje si od třicetiletého útočníka Bílek.

Fotbalové kluby ze severu se připravují na vyhřívání trávníků. Jeden zápas vyjde až na 400 tisíc korun Číst článek

Sám Vydra doufá, že ve Viktorii restartuje svoji kariéru a v příští sezoně si třeba zahraje také evropské poháry, v ideálním případě Ligu mistrů.

„V Anglii jsem přeci jen poháry nikdy nehrál, tohle je pro mě obrovská motivace. Řekněme, že jak já pomůžu Plzni, tak Plzeň pomůže mně,“ říká bývalý střelec Burnley, Watfordu nebo Derby County.

Přetlak v útoku

Vloni Viktorii vystřílel titul Jean-David Beaugel, v této sezoně tým táhne zejména Tomáš Chorý. Když je zdraví, dává góly také Jan Kliment. A kromě Vydry se v zimě hlásil na západě Čech také host z Karviné Rafiu Durosinmi.

„Když vezmu post hrotového útočníka, máme rozhodně z čeho vybírat. Bude záležet na aktuální formě. Matěj nehrál hrozně dlouho, takže to možná nějakou dobu bude trvat, ale do kabiny zapadl úplně v pohodě. Je sebevědomý, má výbornou kariéru, hrál dlouho v Anglii. Byť přišel jako zraněný hráč, věřím, že nám v jarní části hodně pomůže,“ říká Bílek a očekává i zdravou konkurenci v podobě Jana Klimenta, který se rovněž zotavuje po zranění.

„Zažil si toho hodně, už na podzim měl dvě zranění. Od začátku prosince se zapojil individuálně do tréninků, pracoval výborně, ale bohužel přišlo další zranění. Věřím, že až se uzdraví on, měli bychom být v ofenzivě hodně silní,“ uzavírá Bílek.