Fotbalové kluby ze severu se připravují na vyhřívání trávníků. Jeden zápas vyjde až na 400 tisíc korun

O víkendu začne po zimní přestávce část fotbalové ligy, které se dlouhé roky říká jarní. Jenže v současnosti má počasí do naplnění tohoto termínu daleko, jelikož sněží a mrzne. A tak třeba na klimaticky drsnějším severu Čech znovu musí řešit, jak připravit sněhem pokryté trávníky na zápasy. To při momentálních cenách energií nebude levné. Jablonec 18:26 23. ledna 2023

Stadion Střelnice, domácí hřiště fotbalového Jablonce | Foto: Vít Černý | Zdroj: Reuters

„Samozřejmě se to ve financích hodně projeví. Už když minulou zimu to pro nás v mnoha ohledech bylo rekordní, tak teď to můžeme čekat ještě asi horší,“ řekl Radiožurnálu ředitel komunikace fotbalového Jablonce Martin Bergman.

Používání tamního plynového vyhřívání trávníku – mimochodem v 90. letech 20. století prvního instalovaného v Česku - bude zásahem do klubové pokladny. A tak v kancelářích nejvýše položeného ligového stadionu v Česku pozorně sledují předpověď počasí. Stejně jako v nedalekém Liberci.

„Pokud při určité vrstvě sněhu topíme pět až šest dní předem, v loňském roce to bylo kolem 300 až 350 tisíc korun na jeden zápas. Při zvednutí cen teplárny od ledna letošního roku to může čítat přibližně nějakých 400 tisíc,“ přibližuje technicky ředitel fotbalového Liberce Vlastimil Čadílek.

Klub má jiný systém vytápění než Jablonec a před prvním nedělním utkáním na stadionu U Nisy už ho spustil.

„24 hodin se natápí vrstva té zeminy, druhý den začíná odtávat sníh, podle našich zkušeností je to o 20-25 centimetrů za den. Takže jsem přesvědčen o tom, že ve středu odpoledne už by měla být zelená tráva. Povrch bude natopen na 5 až 10 °C, takže i při mírném sněžení by se sníh měl okamžitě měnit na vodu, která bude odtékat mimo hrací plochu,“ vysvětluje Čadílek.

Na rozdíl od sousedního Jablonce, který bude v prvních čtyřech kolech hrát doma jen jednou, Slovan čekají na stadionu u Nisy hned tři utkání.

„Za prvé je to problém finanční, náklady to bude činit minimálně milion. A zadruhé je mi líto, že ta výborná tráva, která byla na podzim, se po třech zápasech zničí. Takže můžeme čekat, že v březnu nebo v dubnu budeme hrát spíše na blátě,“ popisuje Čadílek z libereckého Slovanu, jak bude kvůli zhoršujícímu se terénu trpět i samotný fotbal.

Kluby fotbalové ligy se ale musí s počasím a podmínkami vyrovnat, jak nejlépe mohou. Trávník Liberce jako první vyzkouší 29. února fotbalisté Pardubic a na jabloneckou Střelnici zavítá o týden později Zlín.