Stejné stadiony i týmy, ale méně diváků. Porovnali jsme zápasy nadstavby a základní části fotbalové ligy

První ročník fotbalové ligy, ve kterém se hrála takzvaná nadstavba, skončil. Ligová fotbalová asociace chce sice s hodnocením ještě počkat, její šéf Dušan Svoboda ale hodnotil nový systém pozitivně. Jeden z jeho hlavních cílů – zvýšit atraktivitu zápasů a přilákat diváky na stadiony – ale nevyšel. Server iROZHLAS.cz porovnal návštěvnost jednotlivých zápasů nadstavby s utkáními v základní části a zjistil, že jen na osm přišlo víc fanoušků. Praha 7:05 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci ostravského Baníku | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Třicet soutěžních kol, třicet zápasů je málo,“ vysvětloval Radiožurnálu Dušan Svoboda, proč prosazoval zavedení nadstavbové části. Hráči v české lize podle něj hrají ve srovnání s ostatními ligami méně zápasů, což ovlivňuje její úroveň. Argument mnohých kritiků, že žádný z elitních evropských lig podobný systém nepoužívá, podle něj není správný, protože ve Španělsku nebo Anglii hraje nejvyšší soutěž 20 týmů, na rozdíl od 16 v České republice.

Nový herní systém měl také zvýšit atraktivitu především závěru ligy, kdy v minulých ročnících některým týmům hlavně ve středu tabulky už o nic nešlo, protože od sestupu byly daleko a od příček zaručujících účast v evropských pohárech také. Nadstavbová část měla týmům dodat mnohem vyšší atraktivitu, která by přilákala diváky do ochozů stadionů.

To se ale nestalo. Server iROZHLAS.cz porovnal návštěvnost jednotlivých zápasů nadstavby uvedenou na oficiálních webových stránkách ligy se stejným utkáním hraném na stejném stadionu v základní části.

Porovnávali jsme tedy například poslední zápas pražské Slavie se Spartou, ve kterém si převzala mistrovský pohár, s derby odehraným v základní části také v Edenu. V něm na Sinobo Stadium zavítalo o 1384 diváků méně než v základní části.

Celkem na zápasy nadstavby (bez baráže, pro kterou chyběla data pro porovnání) přišlo na stadiony 201 782 fanoušků. Ve stejných zápasech základní části ale navštívilo zápasy 243 974 lidí, tedy o 17,29 procenta více.

Jen osm zápasů mělo v nadstavbě vyšší návštěvnost. Největší nárůst zaznamenali v Opavě na prvním zápase skupiny o záchranu, na který přišlo o 63,6 procenta víc fanoušků, než na stejný zápas v základní části. Ten se ale hrál v Brně, kde Slezský FC Opava odehrál prvních šest domácích utkání kvůli rekonstrukci stadionu a trávníku.

Téměř o polovinu vyšší návštěva dorazila na odvetné utkání finále skupiny o Evropu do Mladé Boleslavi. Ta v prvním zápase ve Zlíně prohrála 3:1, a proto musela doma vstřelit alespoň dvě branky, aby postoupila do souboje o Evropu se soupeřem ze skupiny o titul. To se Boleslavi nakonec podařilo, vyhrála dokonce 3:0.

Naopak největší „propad“ zaznamenal Baník Ostrava. Ve 21. kole se přišlo na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích na souboj s Libercem podívat 10 798 diváků. Ve třetím kole skupiny přišla už ale méně než polovina fanoušků – konkrétně 5115.

„Za nízkou návštěvností byl především nešťastný pozdní večerní úterní termín v kombinaci s extrémně nepříznivým počasím (celý den pršelo, foukal silný vítr a teplota byla kolem pěti stupňů),“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz Marek Lorenc, mluvčí FC Baník Ostrava, důvody tak nízké návštěvnosti. Jen pro úplnost dodejme, že i když na ostatní domácí zápasy Baníku v nadstavbě (se Slavií a Mladou Boleslaví) přišlo méně diváků, vždy to bylo přes deset tisíc a rozdíly byly spíše malé.

Po celou nadstavbu se s nízkou návštěvností potýkala pražská Dukla, která ale byla od začátku již téměř jistým sestupujícím týmem. V zápasech s pražskými rivaly z Bohemians a se Slováckem Na Julisku přišlo o málo víc než polovina diváků v porovnání se základní částí. Zápas s týmem z Uherského Hradiště sledovalo dokonce pouhých 654 diváků.

Proč nadstavba tolik netáhla? Jedním z vysvětlení je víceméně jasná situace ve skupině o titul i o záchranu a poměrně značné bodové rozestupy, což potvrzuje i Lorenc. Favorité Slavia, Plzeň i Sparta si své pozice, i s drobnými potížemi, uhájili a Dukla byla jasným sestupujícím.

Návštěvnost poznamenaly i tresty od disciplinární komise, která například Slavii zavřela slavnou tribunu Sever na zápas s Jabloncem, nebo spory sparťanských fanoušků s vedením klubu. Právě kvůli tomu nebyl také na již zmiňovaném posledním zápase sezóny vyprodaný Eden.

Šéf ligové asociace Svoboda vidí také problém v termínech kolidujících s jiným sportem. „Návštěvnost nadstavby ovlivnilo mistrovství světa v hokeji v Bratislavě. Kdyby bylo v Lotyšsku nebo někde, tak takovou pozornost nepřipoutá, ale brali jsme to, jako kdyby bylo mistrovství světa u nás. Musíme se z toho nějakým způsobem poučit,“ řekl Radiožurnálu šéf LFA.

Přestože asociace chce celý herní systém vyhodnotit až v době, kdy budou odehrány alespoň tři ročníky, jednou věcí se ale chce zabývat ihned. „Detailně budeme řešit začátky utkání,“ dodal Svoboda.

Také kluby nechtějí zatím hodnotit systém ligy. „V této chvíli není možné se k nadstavbě jednoznačně vyjádřit, protože i v rámci klubu na ni existují rozdílné a často protichůdné názory,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Bohumil Paukner, předseda představenstva Dukly Praha. Sestupující klub podle něj k prodloužení soutěže přijme stanovisko nejdřív po skončení dovolených, kdy trenéři s „dalšími kompetentními členy vedení udělají důkladnou analýzu a na jejím základě zaujmou nějaké stanovisko“.

To Ostrava chce počkat ještě déle. „I když Baník byl právě týmem, který na nadstavbu sportovně doplatil (po základní části by z 5. místa měl zajištěnou účast v předkole Evropské ligy), s plošným hodnocením nového systému vyčkejme po dvou, třech letech,“ dodal mluvčí.