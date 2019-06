Místo tří čtyři, od zimy možná i pět. V lize se zvýší počet zápasů, na které bude dohlížet video

Formát fotbalové ligy se v porovnání s uplynulým revolučním ročníkem v příští sezoně výrazně nezmění. Ligová fotbalová asociace sice registruje výhrady trenérů a hráčů, kteří nadstavbu často kritizují, na velké změny je ale podle předsedy LFA Dušana Svobody ještě brzy. Praha 17:03 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Neuvažujeme žádných dramatických změnách. Je potřeba odehrát alespoň tři ročníky a pak se můžeme bavit o nějakém zásahu do toho systému. Důvod vzniku nadstavby byl vyvolaný tím, že jsem nejenom já přesvědčený, že třicet kol, třicet zápasů je prostě málo,“ citoval Radiožurnál Dušana Svobodu.

Ten poukazuje přitom na přední evropské soutěže, kde mužstva za sezonu zpravidla také hrají přes třicet ligových utkání. Zatímco ve formátu nejvyšší soutěže se žádné výrazné změny čekat nedají, třeba projekt videorozhodčího se bude v příští sezoně nadále vyvíjet.

„V téhle sezóně jsme měli video na třech zápasech. Od příští sezóny bude videorozhodčí na čtyřech zápasech. Doufám, že by od zimy příští sezóny mohl být na pěti. To je to, kam já vidím a mám na to zajistit prostředky,“ říká Svoboda.

Právě video na stadionech se kvůli řadě sporných situací stávalo jedním z diskutovaných témat téměř po každém ligovém kole. Svoboda i přes některé nedostatky přínos videa hodnotí pozitivně.

„Zdůrazňuji, že nechci, aby se video stalo záminkou pro to, abychom omlouvali výkony rozhodčích. VAR je videoasistent. Ne všechno se na 100 procent povedlo, ale ta realita je taková, že fatálních dramatických omylů ubylo. To je prostě fakt,“ dodává předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Nový ročník české nejvyšší soutěže začne v pátek 12. července.