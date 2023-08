Blízký východ vs. USA. ‚Messi ukázal, že fotbal miluje, Ronaldo naopak klesl,‘ říká marketingový expert

Oba dva platí za nejlepší fotbalisty poslední dekády. Působení Cristiana Ronalda a Lionela Messiho v evropských velkoklubech je však minulost. Zatímco portugalský kanonýr zamířil do Saúdské Arábie, úřadující mistr světa z Argentiny nyní působí v Major League Soccer v USA. „Rozhodnutí Ronalda mě překvapilo. Nevěřím, že by finančně strádal,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz expert na sportovní marketing Michael Marek. Miami/Rijád 20:33 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kdo z dvojice těchto fenomenálních fotbalistů Cristiano Ronaldo - Messi udělal z marketingového hlediska podle vás lépe?

V případě Ronalda mi to přijde jako upozadění sportovního hlediska, kdy hlavní motivací je finanční stránka věci, zatímco u Messiho to vidím jako rozhodnutí z čisté lásky ke sportu. Je to posun na zajímavý trh a když se podíváte na čísla návštěvnosti a oblíbenosti fotbalu v Americe, tak už je to tuším sport číslo tři.

V případě Messiho je to krok na zajímavý trh. Když se podíváte na čísla návštěvnosti a oblíbenosti fotbalu v Americe, tak už je to - tuším - sport číslo tři. MLS jde jako soutěž za poslední roky extrémně nahoru jak kvalitou, tak sledovaností, takže z mého pohledu udělal lépe Lionel Messi.

Viděli jsme to na pár zápasech, co vše tam stihl dokázat a jak ohromně tu soutěž zpopularizoval a dokázal zaujmout fanoušky po celém světě.

Michael Marek Specialista na sportovní marketing a PR, dlouhodobě spolupracuje s předními českými sportovci ve fotbale, tenise a basketbalu.

Proč myslíte, že fotbalové soutěže na Blízkém východě nejsou tolik atraktivní pro evropský trh? Nevysílají se zápasy, najít si třeba sestřih Ronaldových gólů na internetu taky není zrovna snadné...

Dlouhou dobu se tam chodilo hlavně vydělávat peníze na konci kariéry, kdy se hráč chtěl zabezpečit do konce života. S tím souvisí atraktivita soutěže, která nepřinášela pro evropské diváky nic nadstandardního. Dalším faktorem může být i počasí, protože si dokážu představit, že hrát fyzicky náročný sport v takových podmínkách není pro každého.

Toto léto ale nastal průlom když majitelé klubů dokázali zlanařit top evropské hráče, navíc v produktivním věku, což určitě pomůže zkvalitnit celou soutěž, která tím pádem bude daleko atraktivnější. Pořád ale platí, že hlavní motivace není zkusit jinou soutěž, ale vydělat peníze.

Cristiano Ronaldo si vybral Saúdskou Arábii | Zdroj: Reuters

Saúdská Arábie podobně jako Katar dlouhodobě čelí kritice kvůli porušování lidských práv a svobod. Lidsko-právní organizace upozorňují na tzv. sportswashing, tedy že si vládnoucí režimy investicemi do sportu vylepšují vlastní image. Co vy na to?

Už to nastalo v souvislosti s mistrovstvím světa v Kataru, kdy při výstavbách stadionů se šířily zprávy, že tam byla utlačována lidská práva. Z pohledu hráče to ale asi není první věc, na kterou by koukal, když někam přestupuje.

V rámci společenské odpovědnosti je to škoda, protože slova těch největších hvězd může mít velký vliv na rozhodnutí ostatních hráčů i fanoušků. Nicméně by muselo dojít k nějaké masivnější kampani, aby byla šance něco změnit, jinak to nebude hrát zásadní roli.

Kdo na tom tedy po stránce prestiže vydělal nejvíc? Ronaldo, nebo Messi?

Mě osobně překvapilo rozhodnutí Cristiana Ronalda přestoupit do Saúdské Arábie. Vždy jsem ho považoval za sportovce, který se chce měřit s těmi nejlepšími a dosahovat nejvyšších úspěchů. Těch můžete dosáhnout v Evropě. Tímhle krokem klesl asi u spousty lidí, protože se nechal zlanařit penězi. Nevěřím tomu, že by finančně strádal.

Dlouhodobě tu vždy byl spor, kdo je lepší fotbalista, jestli Messi, nebo Ronaldo. Právě tímhle krokem Messi ukázal, že on je číslem jedna, protože ačkoliv měl podle spekulací stejnou možnost, zvolil jiné řešení. Nepochybuju o tom, že dokáže navázat na svou výkonnost z Barcelony a PSG a podmaní si i celou USA.