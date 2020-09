‚Zůstávám v Barceloně.‘ Messi ukončil spekulace o svém odchodu, v rozhovoru si rýpnul do vedení

Kapitán Barcelony a její nejlepší střelec změnil názor na své setrvání v klubu poté, co před deseti dny uvedl, že by chtěl odejít.

Do jednání s Barcelonou se pustil i Messiho otec. Možná odejde, ale až za rok, prohlásil Číst článek

Tehdy svým nadřízeným poslal faxem, že má ve své smlouvě klauzuli, která mu umožňuje na konci sezony odejít jako volný hráč.

Odejít mohl, ale...

Vedení však uvedlo na pravou míru, že Messi by teoreticky sice odejít mohl, ale jen za předpokladu, že za něj nový zaměstnavatel zaplatí 700 milionů eur (v přepočtu asi 18,5 miliardy korun).

„Myslím a byl jsem si jistý, že jsem mohl odejít,“ prohlásil fotbalový génius a dodal, co ho vedlo změnit rozhodnutí.

„Prezident klubu vždycky říkal, že se na konci sezony mohu rozhodnout, jestli zůstanu, nebo ne. Oni se teď drží faktu, že jsem to klubu nesdělil před 10. červnem, když jsme ještě bojovali o ligový titul v téhle divné koronavirové sezoně,“ líčil v rozhovoru Messi.

„Nebyl jsem šťastný a chtěl jsem odejít. Nebylo mi to umožněno, takže zůstanu, abychom nešli do soudního sporu. Management klubu vedený (Josepem Mariou) Bartomeuem je katastrofa,“ řekl Messi, jenž je v Barceloně od třinácti let.

Lionel Messi has agreed to STAY at Barcelona!



Full story: https://t.co/DsEmdFMKtH pic.twitter.com/g5JWdPCTxz — BBC Sport (@BBCSport) September 4, 2020