VIDEO: Messiho sólo přes půl hřiště zakončené gólem pomohlo Miami k výhře. V zápase skóroval dvakrát

Osmatřicetiletý Messi před týdnem vypadl z klubového MS s Interem v osmifinále po debaklu 0:4 od Paris St. Germain. Při návratu do ligové soutěže splnil klub z Miami roli favorita proti Montrealu, který uzavírá tabulku Východní konference MLS.

Messiho Miami schytalo v osmifinále mistrovství světa klubů debakl od PSG. Bayern přestřílel Flamengo Číst článek

Messi skóroval nejprve svým typickým obstřelem a v 62. minutě uzavřel skóre po sólu takřka přes půl hřiště, během něhož ho nedokázalo zastavit pět bránících hráčů. U úvodního gólu Allendeho si připsal asistenci.

„Nebylo jednoduché zase naskočit do soutěže po klubovém šampionátu, ale hráči to zvládli perfektně. Byl to krásný večer a máme tři body, které jsme potřebovali,“ pochvaloval si trenér Javier Mascherano. Jeho tým je v konferenční tabulce šestý.

Messiho gól, jak je patrné i z popisku příspěvku na sociální síti X, připomněl jeden z jeho nejslavnějších momentů. Tehdy v dresu Barcelony prokličkoval mezi hráči Getafe a svoji akci zakončil gólem.