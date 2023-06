Ještě před dvěma lety hráli třetí ligu, teď je čeká boj o tu první. Fotbalisté Vyškova v baráži vyzvou Zlín

Klub ze zhruba dvacetitisícového města vlastní šestý rok africký byznysmen Kingsley Pungong, který se netají velkými ambicemi. Kamerunský podnikatel loni v létě vyhlásil, že chce do dvou let do ligy.