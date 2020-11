Čeští fotbalisté si zahrají na unikátním stadionu v Lipsku, v minulosti patřil k největším v Evropě

Českou fotbalovou reprezentaci čeká v přípravě na závěrečné zápasy Ligy národů utkání proti jednomu z nejslavnějších národních týmů. V Lipsku večer nastoupí proti čtyřnásobným světovým šampionům Němcům, a to na stadionu, který patřil k největším v Evropě. Lipsko 16:22 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý Centrální stadion, dnes Red Bull Arena v Lipsku | Foto: ANNEGRET HILSE | Zdroj: Reuters

Hranatou věžičkou může někomu připomínat železniční nádraží v Hradci Králové, někdo by si možná představil spíš hasičskou zbrojnici nebo zbytky vojenského opevnění. Ano, i tak zvenku vypadá zachovalý vstup do někdejšího Centrálního stadionu v Lipsku, do jehož hlediště se vešlo i sto tisíc sedících lidí. Takže byl největší nejenom na území bývalého východního, ale i celého Německa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stadion v Lipsku býval se stotisícovou kapacitou největší v Německu. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Byl vystavěn po druhé světové válce ze sutin po leteckém náletu na Lipsko. Na stadionu se konala hromadná tělocvičná a sportovní vystoupení, která byla obdobou spartakiád v Československu. Především se tu ale odehrály důležité mezinárodní fotbalové zápasy,“ vypráví redaktor německé redakce Českého rozhlasu Lothar Martin, který pochází ze Saska a z Drážďan na tehdy ještě stotisícový stadion do Lipska občas jezdíval.

„Když člověk stál na nejhornějším ochozu, cítil, že je k nebi o pěkný kus blíž. Když ale měl místo úplně dole u trávníku, musel tam sestoupit po nesčetných schodech. Pak ho také čekala daleká cesta nahoru, pokud musel jít o přestávce na záchod,“ přiblížil atmosféru stadionu v Lipsku.

Fotbalová reprezentace hlásí dalšího nakaženého v týmu, hráč zůstává v izolaci na hotelu Číst článek

Podobné pocity můžete zažít i dnes, protože val zůstal zachovaný a po široké stezce můžete celý stadion pohodlně obejít. A přitom pozorovat plášť nové arény, kterou nechalo město vybudovat uvnitř té staré před dvaceti lety. Tak aby tam mohli hrát fotbalisté při světovém šampionátu v roce 2006.

Protože stadion v současnosti využívá přední bundesligový klub z Lipska, za který ještě nedávno hrál i český útočník Patrik Schick, sedával v hledišti jako pozorovatel i trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

„Byl jsem se tady podívat na Patrika Schicka. Stadion je to moc pěkný, nový stadion ve starých hradbách,“ uvedl český kouč.

Ten bude mít tentokrát jako trenér národního týmu místo až na těch nejspodnějších sedačkách – na lavičkách u hřiště. Na tu českou se posadí ve středu ve 20.45, kdy utkání v Lipsku začíná. Kvůli koronavirové pandemii se bude hrát bez fanoušků v hledišti.