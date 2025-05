Změny v Líšni. Brněnský klub se nově bude jmenovat Artis, navíc se stěhuje na stadion v Králově Poli

Za zásadními změnami stojí miliardář Igor Fait, který klub koupil v listopadu loňského roku. „Jako Artis chceme být ambiciózním týmem. Ambice, respekt, tým, inspirace a spojení - to jsou hodnoty, které musí být přítomné nejen v A-týmu, ale napříč celou mládeží i managementem. A hlavně chceme být klubem, který bojuje za Brno,“ uvedl Fait v tiskové zprávě, která doplnila informace ze setkání s novináři.

Po Faitově převzetí klubu si Líšeň stanovila za cíl vybojovat baráž o první ligu. „Tento cíl jsme nesplnili, na baráž už nedosáhneme, ale podařilo se nám nastartovat přechod od poloprofesionálního klubu k plně profesionálnímu,“ řekl na tiskové konferenci generální ředitel Libor Kleibl, který dříve působil ve Slovanu Liberec. Líšeň na šestém místě druholigové tabulky ztrácí kolo před koncem na třetí Vyškov nedostižné čtyři body.

Nová identita @SK_Lisen_Brno.



Název SK Artis Brno. Už je oficiálně zveřejněn i dres na příští sezonu.https://t.co/Ie1fG4lSyl pic.twitter.com/hnk1KoaaeM — Jakub Dvořák (@jakubdvo) May 20, 2025

Kromě Kleibla přišlo do Líšně během jara i nové sportovní vedení. Sportovním ředitelem je Vlastimil Chytrý, trenérem jeho bratr Jiří, někdejší asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace. Oba se v končící sezoně podílejí na transformaci prvního týmu a celého klubu. „Postup v příští sezoně bude naším cílem,“ řekl Vlastimil Chytrý.

K jeho splnění bude klub potřebovat daleko vyšší rozpočet a také posílení kádru. V médiích se objevila jména bývalých reprezentantů Ondřeje Čelůstky, jenž se po sezoně vrací z Turecka, a Filipa Nováka z Jablonce. „Oba jsme oslovili a jsme s nimi v jednání, která ale nejsou jednoduchá,“ uvedl Vlastimil Chytrý. Zatím nespecifikoval, jak velkou obměnou kádr projde.

Jiří Chytrý, trenér Líšně | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: Profimedia

Artis Brno změní i místo pro zápasy ve druhé lize. V Králově Poli se bude střídat na stadionu na Srbské ulici se Zbrojovkou. "Jiná možnost nebyla, neboť líšeňský stadionek nevyhovuje podmínkám pro druhou ligu," řekl místopředseda představenstva klubu Petr Kuba.

Stadion na Srbské bude od 1. července ve správě městské organizace Starez. Pokračovat na něm bude i Zbrojovka, které zůstane na Srbské zázemí, ale podobně jako Líšeň bude trávník využívat na předzápasový trénink a mistrovská utkání.

Artis požene do nejvyšší soutěže i konkurence mnohem slavnější Zbrojovky. „Ze své zkušenosti vím, že konkurence je to nejvíc, co nás žene dopředu. Proto vítám posilování Zbrojovky trenérem Svědíkem i dalšími hráči. V příští sezoně nás čeká velká sportovní rivalita,“ dodal Vlastimil Chytrý.