Fotbal až po práci. V Líšni se připravují na druhou ligu, většina kádru zůstane poloprofesionální

Hektický přerod z amatérského v profesionální klub zažívá fotbalová Líšeň. Tým z městské části na východě Brna postoupil na poslední chvíli do druhé ligy, ve které se bude potkávat třeba s městským rivalem Zbrojovkou nebo ještě loni prvoligovou Duklou Praha. V Líšni přitom má většina hráčů civilní zaměstnání a stejně je na tom i trenér Miloslav Machálek. Brno 22:21 6. července 2019

„Dá se říct, že máme půl roku čas, abychom přešli na profesionální fotbal, aby vznikla akciovka nebo eseróčko. S tím souvisí i profesionalizace hráčů. Vzhledem k té hektičnosti jsme se rozhodli, že půjdeme dosavadní cestou, to znamená, že někteří hráči budou plně profesionální, ale většina hráčů bude mít k fotbalu i zaměstnání,“ řekl Radiožurnálu trenér fotbalistů druholigové Líšně Miloslav Machálek.

Líšeň čeká první sezona v profesionálním fotbale.

Sám také chodí do práce, navíc docela daleko od Brna, jehož je Líšeň městskou částí.

„Dělám na krajském úřadě Olomouckého kraje, kde mám na starosti dotace. Věnuji se naplno oběma povoláním, je to náročnější, ale dá se to zvládnout. Jsem člověk, který žije fotbalem od rána do večera, takže mě to naplňuje,“ vysvětlil.

Když Líšeň vyhrála i díky souhře výsledků v posledním kole třetí ligu a postoupila do vyšší soutěže, trenér Machálek naznačoval, že tím pro něj práce v klubu končí. Ostatní druholigoví trenéři v hlavě dotační programy nosit nemusí. Nakonec ale nováček kouče hledat nemusel.

„Při rozhodování nebyl nejdůležitější rozum, ale spíš srdíčko. Nechtěl jsem ten rodinný klub opustit v těžké době, kdy se přechází do vyšší soutěže. Už mám nějaké zkušenosti s profesionálním fotbalem, takže jsem chtěl být nápomocen,“ přiblížil trenér, který v minulosti vedl ve druhé lize Jihlavu.

V Líšni vzniká před první sezonou klubu v profesionální soutěži zvláštní situace. Zatímco hlavní trenér zůstává v zaměstnání, jeho nový asistent Róbert Kafka bude s týmem neustále a povede dopolední tréninky.

„Profesionální trenér bude svým způsobem i kondiční trenér, protože se může neustále věnovat i třeba hráčům po zranění,“ popisoval Machálek situaci na startu přípravy, kterou dokumentoval současnou hektickou dobu v Líšni.

Hlavní hřiště aktuálně fotbalisté využívat nemohou, u něj se buduje tribuna pro hostující fanoušky. A tento týden na něj také při bouřce přiletěla střecha z nedaleké školy.

„Tady je práce jako na kostele, všechno rozpracované a ještě vám tady spadne střecha. Ale jak znám pana Hladiše, když slíbí termín, tak ho dodrží,“ zmínil trenér Miloslav Machálek předsedu klubu Karla Hladiše.

Klíčový termín je sobota 20. července, kdy SK Líšeň čeká první zápas klubové historie v profesionální ligové soutěži. Byť s poloprofesionálním kádrem i trenérem.