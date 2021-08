Policie zadržela dva muže, kteří během brněnského derby vběhli na trávník. Nyní vyhodnocuje záznamy

Za stavu 1:1 vtrhlo v 78. minutě na trávník několik fanoušků Zbrojovky. Jeden z nich kopal do pořadatele. Domácí útočník Jan Silný se mu vydal na pomoc a agresora chytil kolem krku. Ten se po hráči následně ohnal pěstí.

Rozhodčí Radek Dubravský Silného za hrubé nesportovní chování vyloučil. Brno díky Jakubu Řezníčkovi přesilovku využilo a zvítězilo 2:1.

„Policisté zadrželi dva muže. V nejbližší době bude rozhodnuto o právní kvalifikaci. Před námi je vyhodnocení záznamů ze zápasu, provedení výslechů. Vyhodnocujeme, čeho se dopustili. Podle toho jim budeme klást za vinu konkrétní trestní čin, podle toho, jak vyhodnotíme veškeré stopy,“ uvedl Chaloupka.

Zbrojovka chování svých příznivců odsoudila. „Neschvalujeme dnešní incident a nesouhlasíme s podobným chováním, které na stadiony nepatří. Jako hostující klub v tuto chvíli vyčkáváme na výsledky šetření Ligové fotbalové asociace a Policie ČR, po vyhodnocení těchto šetření pak přistoupíme k dalším krokům,“ uvedl klub v prohlášení.

Podle disciplinárního řádu Fotbalové asociace ČR (FAČR) hrozí osobě, která se v souvislosti s utkáním dopustila tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby, zákaz činnosti až na dva měsíce, nebo peněžitá pokuta až do výše 25 000 Kč.

Pokud by ale disciplinární komise LFA shledala, že se Silný dopustil vážnějšího prohřešku, hrozil by mu zákaz činnosti až na šest měsíců, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 50 000 Kč.