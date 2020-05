Šmicer s Barošem jako první čeští vítězové Ligy mistrů. Před 15 lety předvedl Liverpool slavný obrat

Přesně před 15 lety zvedli dva čeští fotbalisté poprvé nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Liverpool tehdy po senzačním obratu porazil v Istanbulu AC Milán po penaltách, přitom po úvodním poločase prohrával už 0:3. A pomohli k tomu i Milan Baroš s Vladimírem Šmicrem. Praha 17:14 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Liverpoolu Steven Gerrard zvedá trofej pro vítěze Ligy mistrů | Foto: PA/Phil Noble | Zdroj: ČTK

„Já jsem vlastně střídal asi ve 20. minutě, když se zranil Harry Kewell. Šel jsem na hřiště, když jsme už prohrávali 0:1. Poločas skončil 0:3 a cestou do kabiny jsem si říkal: ‚Super, to jsem tomu hrozně pomohl z 0:1 na 0:3,‘“ vzpomínal později na Radiožurnálu Vladimír Šmicer na liverpoolský poločas hrůzy, po kterém nebylo v šatně zrovna veselo.

„Milán nás v první půli hrozně přejel. Ale přišel trenér Benítez a říkal, že to je samozřejmě špatné, ale ať jdeme na to, že tam máme asi 40 tisíc fanoušků a ať jim zkusíme dát aspoň gól, ať mají nějakou radost. Když ten první dáme brzy, nikdo neví, co se stane,“ říkal.

Od istanbulského finále ale už všichni fotbaloví fanoušci vědí, že jde skoro všechno. Mezi 54. a 60. minutou se začaly dít velké věci.

„Když jsme dali gól na 1:3, tak bych řekl, že si Italové pořád mysleli, že se nic neděje, ale potom jsem dal najednou na 2:3 a během tří minut to bylo 3:3. Pamatuju si, jak si Ancelotti ani nestihl stoupnout z lavičky. I ti Italové na sebe koukali a vůbec nevěděli, co se děje,“ vyprávěl Šmicer.

A do zápasu s AC Milán významně zasáhl ještě jednou. Trenér Liverpoolu Rafael Benítez ho totiž poslal do rozhodujícího penaltového rozstřelu.

„Jdete na tu penaltu a říkáte si, že na to kouká tolik lidí, tolik kamarádů, všichni. Tenhle moment si budou pamatovat. Když ten gól dáte, tak ani ne, ale když ho nedáte, tak si vás budou pamatovat do konce života. A to je tlak, který si nesmíte připustit.“

Šmicer v předposlední sérii dal, po něm neproměnil penaltu milánský Andrej Ševčenko a Liverpool tehdy po 21 letech slavil další triumf v nejprestižnější evropské pohárové soutěži.

Vladimír Šmicer s Milanem Barošem se stali první českými vítězi fotbalové Ligy mistrů, po nich se to povedlo ještě Marku Jankulovskému s AC Milán a Petru Čechovi s Chelsea.