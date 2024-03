Úplně jiná úroveň, hlesl trenér Sparty Priske po výprasku s Liverpoolem. Poděkoval ale fanouškům

Fotbalisté Sparty v Evropské lize skončili v osmifinále. Vyřadil je Liverpool. Po debaklu 1:5 na Letné schytali Pražané další i na hřišti anglického soupeře. Přestože Sparta prohrála 1:6, zapsala se do historie i pozitivně. Stala se prvním českým klubem, který dal na Anfieldu gól. Ve 42. minutě se prosadil Srb Veljko Birmančevič. Liverpool 10:58 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brian Priske | Foto: AC Sparta Praha | Zdroj: Profimedia

Přestože fotbalová Sparta utrpěla v odvetném osmifinále Evropské ligy další debakl, stala se prvním českým klubem v historii, který dal na slavném stadionu Anfield gól.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér Sparty Praha Brian Priske po debaklu 1:6 na půdě Liverpoolu

„Alespoň ten jeden gól. Je těžké teď najít pozitiva. Doufám, že lidé ocení naše předešlé výkony. Vypíchnu například zápasy s Rangers a Galatasarayem. Co se týče utkání s Liverpoolem, to bylo vážně něco úplně jiného,“ řekl po vyřazení z Evropské ligy trenér Sparty Brian Priske.

Pražané utrpěli nejvyšší porážku od prosince 2004, kdy v Lyonu ve skupině Ligy mistrů prohráli 0:5. Obhájci ligového titulu nevyhráli čtvrtý soutěžní zápas po sobě a potřetí řadě prohráli s celkovým skóre 2:15.

„Byl to těžký týden. Nesmíme brát zápasy s Liverpoolem v potaz, to je úplně jiná úroveň. Chtěl bych poděkovat fanouškům, celý zápas zpívali. Je to důkaz, že si cení naší práce, je to neuvěřitelné. Nikdy jsem nic podobného v hráčské, ani trenérské kariéře nezažil,“ poděkoval trenér fanouškům.

Fotbalisté Sparty prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy v Liverpoolu 1:6 a v součtu z domácím debaklem 1:5 vypadli. V soutěži skončila i Slavia, kterou vyřadil AC Milán. Naopak v Evropské konferenční lize si čtvrtfinále zahraje Plzeň.

Dvojzápas s @LFC nám ukázal, že sportovně na tu nejvyšší úroveň ještě nemáme. Ale fanouškovsky rozhodně ano. Sparťani, za oba zápasy 🎩 dolů. A nejen za ně… pic.twitter.com/howwZGu2fl — Tomas Krivda (@tomkrivda) March 14, 2024