Liverpool nastoupí proti Chelsea bez brankáře Alissona. V zápase proti Norwichi si poranil lýtko

Fotbalisté FC Liverpool se budou muset ve středečním zápase o Superpohár proti Chelsea obejít bez brazilského brankáře Alissona Beckera. Gólmanská jednička na Anfield Road v pátek nedohrála ligovou premiéru proti Norwichi a trenér Jürgen Klopp v noci po utkání potvrdil, že s ní pro utkání v Istanbulu nemůže počítat. Liverpool 10:47 10. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alisson v barvách Liverpoolu. | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Brazilec si už během prvního poločasu poranil lýtko a mezi tyčemi ho nahradil Adrián, nová posila ze Španělska. „Uvidíme, jak moc je to vážné, ale už teď mohu říct, že ve středu hrát nebude,“ citoval Kloppa klubový web. Trenér dodal, že Alissonův náhradník je dost zkušený na to, aby roli, do níž se nečekaně brzy dostal, zvládl.

Přesto Klopp přiznal, že mu brankáři dělají starosti. V Istanbulu bude pravděpodobně Adriánovým náhradníkem Ir Caoimhin Kelleher, který se teprve nedávno vrátil k tréninku po zlomenině zápěstí a ještě není zcela fit.

Osmnáctiletý český brankář Vítězslav Jaroš, který už hájil branku Liverpoolu v jednom přípravném zápase, je momentálně také na marodce s poraněným loktem.