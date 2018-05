Dvě chyby, slzy, omluvy fanouškům. Finále Ligy mistrů ovlivnilo selhání brankáře Liverpoolu

Finále fotbalové Ligy mistrů je každoročně plné emocí. To letošní mezi Realem Madrid a Liverpoolem bylo v tomto ohledu hodně intenzivní. Dva hráči kvůli zranění museli opustit hřiště ještě v prvním poločase, oba měli v očích slzy. Nejvíc ale asi plakal brankář Liverpoolu Loris Karius. Čtyřiadvacetiletý Němec se svými dvěma chybami výrazně podepsal pod porážku svého týmu. Kyjev 8:37 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plačící brankář Liverpoolu Loris Karius | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

Loris Karius si vybral slabší chvilky opravdu v tom nejméně vhodném zápase. Německý brankář nejprve Realu daroval první gól. Krátce po poločase při snaze o rychlou rozehrávku svým výhozem trefil útočníka Realu Madrid Karima Benzemu, od kterého se míč odrazil do branky.

A Karius se výrazně podepsal také pod třetí branku španělského soupeře. V 83. minutě si nedokázal poradit s propagační střelou Garetha Balea mířící do středu branky a srazil si ji do sítě. Real v tu chvíli zvýšil vedení na 3:1 a finále Champions League prakticky rozhodl.

Po závěrečném hvizdu byl na čtyřiadvacetiletého gólmana smutný pohled. Se slzami v očích se před tribunou fanouškům Liverpoolu dlouze omlouval. Ti jeho gesto přijali a na oplátku ho podpořili potleskem.

Jeho chyby ale nejvíce vystihuje komentář trenéra Liverpoolu Jürgena Kloppa. „Co k tomu můžu říct? Loris to ví, vědí to všichni. Je to ostuda v tak důležitém zápase po takové sezoně, opravdu s ním soucítím. Je to báječný kluk,“ citoval ho Radiožurnál.

Zklamaný brankář Liverpoolu Loris Karius | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

„Nevím, co se stalo. Moc mě to mrzí kvůli fanouškům a spoluhráčům. Prohrál jsem finále. Kluci se mě snažili povzbudit v kabině, ale já se jim mohu jen omluvit," řekl po utkání Karius. Ten jen těsně před osudnou chybou dostal nepříjemný úder do hlavy od protihráče Sergia Ramose, ale nezdálo se, že by ho to následně ovlivnilo.

Spoluhráči se Kariuse zastávali. „Vyhráváme společně a společně i prohráváme. Nemůžeme vinu házet na Lorise. V takovém zápase se může stát cokoli,“ prohlásil stoper Virgil Van Dijk. „Neviníme Lorise. V kabině jsme všichni zničení, ale musíme to hodit za hlavu a dívat se dopředu na další sezonu," přidal Andy Robertson.

„Není to o Lorisových chybách, ale o celém týmu. Prostě jsme nebyli dost dobří, abychom Real porazili,“ dodal kapitán Jordan Henderson.

Také německá legenda Michael Ballack souhlasí, že Real vyhrál zaslouženě, i když mu pomohly Kariusovy chyby. „Není běžné, aby brankář udělal v jednom utkání dvě takové chyby, jaké dnes (v sobotu - pozn. red.) udělal Karius. Ale to nemění nic na tom, že Real vyhrál zaslouženě. Hrál mnohem zkušeněji a jsou správnými šampiony," prohlásil bývalý německý záložník, který hrával za Leverkusen, Bayern a Chelsea.

Karius v mládežnických týmech nastupoval za anglický Manchester City, odkud šel na hostování a později i přestoupil do německé Mohuče. V jejím dresu se stal nejmladším brankářem, který kdy chytal německou nejvyšší soutěž. Bylo mu 19 let, 5 měsíců a 9 dní. V sezoně 2015/2016 se stal druhým nejlepším brankářem Bundesligy za hvězdou Bayernu Mnichov Manuelem Neuerem.

Po této sezoně přestoupil do anglického Liverpoolu, kam si ho přivedl právě trenér Klopp a kde vytvořil brankářskou dvojici s Belgičanem Simonem Mignoletem. Dlouho se oba v bráně střídali, protože nepředváděli příliš jisté výkony. Až v průběhu sezóny 2017/2018 vybral Klopp Kariuse jako jedničku týmu.

Zranění

Ještě v průběhu prvního poločasu musely oba týmy nuceně střídat kvůli zranění hráčů. Začalo to ve 26. minutě, kdy Liverpool přišel o svoji největší hvězdu Mohameda Salaha. Egyptský útočník si při souboji s kapitánem Realu Sergiem Ramosem přivodil zranění ramene. Chvíli zkoušel hrát i se zraněním, ale nakonec musel se slzami v očích střídat.

„Je to vážné. Pravděpodobně zlomenina ramene nebo klíční kosti,“ řekl podle ČTK Klopp na tiskové konferenci po finále. „Ramos si zřejmě z Egypťanů neudělal kamarády,“ dodal.

Podobný scénář se o několik minut později opakoval i na straně Realu. Desítky vteřin ležel na trávníku zraněný obránce Daniel Carvajal, který stejně jako Salah předčasný konec ve finále obrečel. Také španělský reprezentant může kvůli zranění reálně přijít o světový šampionát.